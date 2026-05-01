Nhiều tác phẩm ấn tượng lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 1-5, Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức hoạt động trưng bày, quảng bá các tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Mang hơi thở cuộc sống đương đại

Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu các tác phẩm được đề cử cho giải thưởng giai đoạn II (2025-2030).

Theo ban tổ chức, có 24 tác phẩm tranh tượng được tuyển chọn từ gần 1.000 tác phẩm tham gia triển lãm sáng tác mới hằng năm. Các tác phẩm mang hơi thở cuộc sống đương đại, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, con người và dấu ấn thời đại.

Triển lãm quy tụ nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc được đầu tư kỹ lưỡng, cho thấy sự tìm tòi cả về ngôn ngữ tạo hình lẫn chất liệu thể hiện. Từ màu nước, lụa, sơn mài đến gỗ, nhôm… mỗi tác phẩm có cách tiếp cận riêng, góp phần làm phong phú thêm không gian sáng tạo và làm mới những đề tài quen thuộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Đổi mới trong nghệ thuật

Thông qua góc nhìn và cảm nhận của nghệ sĩ, nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống. Không chỉ có giá trị nội dung, các sáng tác còn cho thấy sự tìm tòi, đổi mới trong nghệ thuật, góp phần tạo nên diện mạo mới cho mỹ thuật TPHCM.

Tại lễ khai mạc, GS.TS, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai trong nhiều năm qua, ở mọi thế hệ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

"Chính thực tiễn phong phú đó đã trở thành nguồn tư liệu quý giá để các nghệ sĩ sáng tạo bằng tất cả tâm huyết, nhiệt huyết của mình.

Mỗi tác phẩm không chỉ góp phần quảng bá mà còn chuyển tải những giá trị tư tưởng, góp phần xây dựng con người Việt Nam với những phẩm chất ngày càng tốt đẹp hơn" - ông Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ.

Các tác phẩm hội họa, điêu khắc được tuyển chọn trưng bày tại triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng

Khơi gợi thêm cảm hứng

Theo bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, triển lãm lần này giới thiệu 24 tác phẩm tiêu biểu, trong đó có 6 tác phẩm đã được trao giải vào tháng 12-2025. Đây không chỉ là sự tổng kết một chặng đường sáng tác mà còn là bước khởi đầu cho hành trình mới.

"Hoạt động cổ động sáng tác cho giai đoạn 2026 - 2030 đã chính thức được phát động. Chúng tôi kỳ vọng, từ việc quảng bá các tác phẩm hôm nay sẽ khơi gợi thêm cảm hứng để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, mang đến nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ công chúng" - bà Thanh Thủy cho biết.

Tại triển lãm, nhiều tác phẩm tiêu biểu đã được trao giải, nổi bật như tác phẩm điêu khắc gỗ "Chắp cánh tương lai". Với bố cục gồm ba khối tượng trưng cho gia đình, tác phẩm gây ấn tượng bởi lối tạo hình giản lược, mảng khối rõ ràng, cùng những khoảng rỗng xử lý tinh tế, tạo nhịp điệu sinh động trong không gian.

Trong khi đó, tác phẩm sơn mài "Vào mùa" mang đến sắc thái nhẹ nhàng, gợi hơi thở làng quê Việt Nam qua những ký ức gắn bó từ tuổi thơ đến trưởng thành. Tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện sâu lắng, xuyên suốt hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ.

Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 1-5 đến ngày 6-5 tại Hội Mỹ thuật TPHCM.

Hội Mỹ thuật TPHCM hiện đang đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức quảng bá, như số hóa tác phẩm, xây dựng hình ảnh, video giới thiệu để lan tỏa trên nền tảng trực tuyến, đồng thời hướng tới tổ chức các triển lãm lưu động. Qua đó, những câu chuyện đẹp về Bác Hồ được kỳ vọng sẽ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.







