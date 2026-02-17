Sáng Mùng 1 Tết, Gia Lai xử lý 7 “ma men” vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (Mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt.

CSGT Gia Lai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy sáng mùng 1 Tết

Trên lĩnh vực đường bộ, các đội, trạm CSGT tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm như quốc lộ 1, 14, 19, 25; các tuyến tỉnh lộ; khu vực trung tâm và cửa ngõ ra vào đô thị. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy.

Qua kiểm tra trong buổi sáng mùng 1 Tết, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển xe mô tô.

Song song đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra tại các bến bãi, khu vực neo đậu tàu thuyền và điểm vận chuyển hành khách; yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi lái phương tiện; trang bị đầy đủ áo phao, chở đúng số người theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Đối với đường sắt, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với người gác chắn tại 24 đường ngang có người gác, đồng thời nhắc nhở người dân và phương tiện chấp hành quy định khi qua đường ngang, hạn chế nguy cơ tai nạn trong thời điểm lưu lượng đi lại tăng cao.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT toàn tỉnh duy trì trực quân số 100% trong suốt kỳ nghỉ Tết, tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên tục nhằm giữ vững trật tự, an toàn giao thông.