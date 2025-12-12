HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng nay 12-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng do ảnh hưởng của giá thế giới, vàng miếng SJC chạm 155,6 triệu đồng/lượng.

Sáng 12-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 153,6 triệu đồng/lượng, bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Cùng nhịp đi lên nhưng ở mức độ ít hơn, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp khi được giao dịch quanh 150,5 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng.

Giá vàng trong nước tăng 3 ngày liên tiếp, không chỉ đi lên theo đà tăng mạnh của giá thế giới mà vàng miếng SJC, vàng nhẫn đều đang trở lại vùng đỉnh kỷ lục.

So với mốc đỉnh 155,7 triệu đồng/lượng lập hồi đầu tháng 12, giá vàng miếng hiện chỉ đang thấp hơn 100.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt trở lại vùng đỉnh lịch sử ngày 12 - 12 - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.275 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng nhưng tăng tới khoảng 35 USD/ounce so với hôm qua.

Ngược với dự báo giá vàng có thể hạ nhiệt do áp lực chốt lời sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm %, kim loại quý lại bất ngờ tăng mạnh. Theo giới phân tích, bất ngờ lớn nhất sau quyết định cắt giảm lãi suất là việc FED tuyên bố sẽ mua lại 40 tỉ USD trái phiếu kho bạc mỗi tháng, một hình thức nới lỏng chính sách tiền tệ, bơm tiền cho hệ thống ngân hàng.

Động thái này khiến đồng đô la Mỹ đi xuống, chỉ số USD (DXY) lùi tiếp về mức 98,3 điểm, hỗ trợ tiếp giá vàng hôm nay đi lên mạnh mẽ.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt trở lại vùng đỉnh lịch sử ngày 12 - 12 - Ảnh 3.


giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
