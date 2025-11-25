Sáng nay 25-11, hồ Dầu Tiếng xả lũ, người dân ở khu vực ven sông Sài Gòn hết sức lưu ý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Sáng nay 25-11, hồ Dầu Tiếng xả lũ, người dân ở khu vực ven sông Sài Gòn hết sức lưu ý

Thanh Thảo

(NLĐO) - Hồ Dầu Tiếng thông báo thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 2-12. Lưu lượng xả linh hoạt: 36-200 m3/s.

Sáng 25-11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, thông báo trên cơ sở mực nước hồ lúc 7 giờ ngày 24-11 ở cao trình 23,9 m, thấp hơn 0,5 m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,4 m).

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, công ty quyết định điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ đợt 8 năm 2025.

img

Hồ Dầu Tiếng xả nước qua tràn đợt 8, năm 2025

Theo đó, thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 2-12. Lưu lượng xả linh hoạt: 36-200 m3/s.

Tùy thuộc vào diễn biến thời tiết trên lưu vực, thủy triều trên sông Sài Gòn và mực nước, lưu lượng nước về hồ Dầu Tiếng, đơn vị sẽ điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp.

Sau thời gian trên, công ty tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình vận hành liên hồ tối thiểu là 36 m³/s.

Công ty thông báo đến các địa phương, đơn vị có liên quan và người dân ở ven sông Sài Gòn biết để phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra và chủ động trong kế hoạch sản xuất.

Hiện nay, triều cường ở sông Sài Gòn đang xuống, tuy nhiên vẫn duy trì trên báo động 1 (1,4 m), riêng trạm Thủ Dầu Một vẫn trên báo động 3 (1,6 m).

Trong giai đoạn từ ngày 29-11 đến 1-12, Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần đề phòng mưa to kết hợp triều cường cộng hưởng với việc xả nước của hồ Dầu Tiếng có thể gây ngập khu vực trũng thấp ven sông.

Công ty cũng khuyến cáo đối với người dân sống và có hoạt động sản xuất ở ven sông Sài Gòn cần bố trí cây trồng, vật nuôi hợp lý, chủ động thu hoạch cây màu ở ven sông Sài Gòn đề phòng bị ảnh hưởng khi hồ xả lũ với lưu lượng lớn theo kế hoạch.  

Tin liên quan

Hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả tràn mức cao, cảnh báo ngập lụt ven sông Sài Gòn

Hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả tràn mức cao, cảnh báo ngập lụt ven sông Sài Gòn

(NLĐO) - Thời gian xả lũ hồ Dầu Tiếng từ 7 giờ ngày 29-10 đến 7 giờ ngày 5-11 với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m3/s

Hồ Dầu Tiếng xả nước với lưu lượng lớn, cảnh báo ngập lụt ven sông Sài Gòn

(NLĐO) - Người dân cần đề phòng khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn

Hình ảnh "khác lạ" nhưng nhiều người thích trên hồ Dầu Tiếng

(NLĐO) - Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng không còn tình trạng khai thác thủy sản ồ ạt như trước đây.

sông Sài Gòn hoạt động sản xuất hồ dầu tiếng tình hình mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo