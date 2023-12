Sáng nay 28-12, xét xử ông Diệp Dũng và đồng phạm

Ngày 11-10, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án 2 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu, bí mật Nhà nước" đối với bị cáo Diệp Dũng.



Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 9-2020, Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, kinh doanh tự do) đã cung cấp thông tin quá trình xác minh sai phạm tại Saigon Co.op của Công an TP HCM cho Diệp Dũng, nhận 100 triệu đồng.

Công an TP HCM xác định Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, cựu cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP HCM) đã cung cấp thông tin cho Hồng.

Tháng 4-2022, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Bắc 5 năm tù, bị cáo Hồng 6 năm tù cùng về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước".