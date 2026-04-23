Bạn đọc

Sáng sớm phát hiện bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP HCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Người dân phát hiện bé gái khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa. Chính quyền đang tìm thân nhân

Sáng 22-4, UBND phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) cho biết địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho một bé gái khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Phát hiện bé gái bị bỏ rơi 6 tháng tuổi tại Chánh phú hòa TPHCM - Ảnh 1.

Bé gái khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi (Ảnh: UBND phường Chánh Phú Hòa).

Theo UBND phường Chánh Phú Hòa, khoảng 6 giờ cùng ngày, chính quyền tiếp nhận tin báo của ông Võ Minh Luân (SN 1976) về việc phát hiện một trẻ em bị bỏ rơi tại khu phố 9.

Bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng khoảng 7 kg, mặc áo dài tay màu trắng, tay và chân mang vớ màu nâu. Khi phát hiện, cháu bé được đặt trước khu vực nhà dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan gồm Văn phòng HĐND - UBND, bộ phận văn hóa - xã hội, trạm y tế và công an phường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đến xác minh, lập biên bản vụ việc.

Sau đó, lực lượng chức năng tạm giao cháu bé cho ông Luân chăm sóc trong thời gian chờ giải quyết theo quy định.

Thông tin vụ việc cũng được UBND phường thông báo trên hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở để tìm thân nhân cho cháu bé. Chính quyền địa phương đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của bé sớm liên hệ để làm thủ tục nhận lại.

Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có người thân đến nhận, UBND phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho cháu bé.

Công an Cần Thơ đã tìm được người thân cho bé gái đi lạc

Công an Cần Thơ đã tìm được người thân cho bé gái đi lạc

(NLĐO) - Công an ở TP Cần Thơ đã xác minh được thông tin và liên hệ với người thân của bé gái đi lạc.

Điều tra vụ bé gái 2 tuổi bị ôtô cán tử vong tại trạm xăng

(NLĐO)- Bé gái khoảng 2 tuổi nằm chơi trong sân trạm xăng ở phường Bến Cát (TPHCM) thì bị ôtô vào đổ xăng ôm cua cán qua người, tử vong thương tâm.

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi xách ở TPHCM

(NLĐO)- Người dân phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi xách ở một con hẻm tại xã Phú Giáo (TPHCM), sức khỏe bé ổn định

