Thời sự

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi xách ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Người dân phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi xách ở một con hẻm tại xã Phú Giáo (TPHCM), sức khỏe bé ổn định

Sáng 16-4, thông tin từ xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong chiếc túi xách tại một con hẻm. Khi được phát hiện, bé vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách tại TPHCM - Ảnh 1.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi xách ở con hẻm TPHCM. Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi ngang qua con hẻm gần nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh, xã Phú Giáo, TPHCM (khu vực thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ) thì nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc phát ra từ một chiếc túi xách.

Đến kiểm tra, họ phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt bên trong túi xách màu xanh nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, bé trai được người dân đưa đến Trung tâm Y tế xã Phú Giáo để các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Thời điểm được phát hiện, tình trạng sức khỏe của bé ổn định.

Hiện lực lượng chức năng xã Phú Giáo đang xác minh vụ việc và tìm kiếm thân nhân của bé trai.

Vụ cô giáo bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm: Sáng nay, đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu

Vụ cô giáo bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm: Sáng nay, đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu

