Sáng tạo để thu hút khán giả

Cả 2 chương trình đều quy tụ nhiều nghệ sĩ nam tham gia, trong đó, các nghệ sĩ là những giọng ca đã có tên tuổi sẽ tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai"; ở "Anh trai say Hi", là nghệ sĩ có độ tuổi trẻ hơn, đang là những gương mặt được yêu thích của thị trường.



Phân tán sự chú ý của khán giả

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đang được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" gồm 33 gương mặt tên tuổi. Bên cạnh đó, "dàn bao" của chương trình gồm đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư (tổng đạo diễn sân khấu); SlimV (giám đốc âm nhạc); Anh Tuấn và Khánh Vy sẽ cùng nhau dẫn dắt chương trình... đủ để bảo chứng cho chất lượng.

Chương trình mới "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Trong khi đó, "Anh trai say Hi" cũng hứa hẹn chinh phục khán giả khi có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ được gen Z yêu thích như Issac, Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, rapper Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, ca sĩ Ali Hoàng Dương, Anh Tú, Song Luân, Đức Phúc, Erik... rapper trẻ như HIEUTHUHAI, NEGAV, HURRYKNG, RHYDER, CAPTAIN, Pháp Kiều, Tage, Wean...

Theo những người trong cuộc, khi nghệ sĩ tham gia đông, các show dễ tạo hiệu ứng truyền thông, đặc biệt việc lan tỏa trên mạng xã hội. Song điểm thuận lợi này cũng có thể trở thành bất lợi. Có thể thấy qua chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa 2023 (sẽ trở lại vào tháng 10-2024), sự xuất hiện của quá nhiều nghệ sĩ khiến khán giả phân tán sự chú ý. Mỗi nghệ sĩ đều có lượng khán giả, người hâm mộ riêng. Vì lẽ đó, những cuộc tranh cãi, đấu tố nhau để bảo vệ thần tượng diễn ra liên tục. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến các nhà sản xuất.

Âm nhạc vẫn là yếu tố chủ đạo

Dù khác nhau về cách thức thực hiện nhưng nhìn chung, show truyền hình hiện nay thường tập trung vào những câu chuyện đời tư của nghệ sĩ vì yếu tố này hấp dẫn khán giả. Có khá nhiều chương trình về thể loại này đã phát sóng như: "Lần đầu tôi kể" (HTV2), "Sau ánh hào quang" (HTV7), "Chuyện tối nay với Thành" (BRT)… Một số chương trình khác dùng cách lồng ghép việc khai thác cuộc đời của các nghệ sĩ như "Sao nối ngôi", "Sao nối ngôi nhí", "Người kể chuyện tình"...

"Anh trai say Hi" được kỳ vọng sẽ thu hút khán giả.

Những chương trình truyền hình khai thác đời tư nghệ sĩ luôn có sức hấp dẫn tự thân. Cũng do sức hút này nên việc làm "lố" cũng dễ dàng xảy ra. Ban đầu chỉ là những chia sẻ nho nhỏ về nghề nghiệp, quan điểm sống, tình yêu trong các talkshow, sau các nghệ sĩ xuất hiện trên sóng truyền hình kể về những thâm cung bí sử trong cuộc đời họ, thậm chí có câu chuyện được nghệ sĩ diễn đạt đầy tâm tư nhưng người nghe là khán giả lại có chút mơ hồ, nghi hoặc.

Như chương trình "Hát câu chuyện tình" ca sĩ Tim và Quỳnh Anh đã dành cho nhau không ít những lời yêu thương, thì sau đó lộ ra thông tin rằng họ đã ly dị từ nhiều tháng trước đó. Tương tự, trong chương trình "Chuyện tối nay với Thành", ca sĩ Thu Thủy khiến không ít khán giả ngưỡng mộ về tình yêu suốt 17 năm với chồng nhưng chỉ vài ngày sau, cô lại nói về cuộc ly hôn của mình với cách không thể ngậm ngùi hơn.

Theo các nhà chuyên môn, giới hạn của việc khai thác đời tư nghệ sĩ là điều mà những nhà sản xuất các chương trình cần phải nghiêm túc thực hiện. Do vậy, 2 chương trình sắp ra mắt khán giả là "Anh trai vượt ngàn chông gai" (trên VTV3) và "Anh trai say Hi" (trên sóng 24h) cùng nhiều chương trình khác sắp lên sóng, dù đời tư nghệ sĩ là một phần thú vị nhưng âm nhạc vẫn là yếu tố chủ đạo.

Có thể nói khán giả đang mong đợi sự bùng nổ sáng tạo hơn, với những nội dung hấp dẫn hơn, giải trí đúng nghĩa hơn ở các show truyền hình mới trong thời gian tới. Các show truyền hình theo kiểu tạo bê bối đời tư nghệ sĩ như cách làm thường thấy của nhiều đơn vị sản xuất đã không còn phù hợp.

Những người trong cuộc cho biết khán giả hiện nay chỉ thích những show truyền hình tử tế có thông điệp truyền cảm hứng. Sa đà vào những đối thoại hậu trường, để lộ mặt xấu của nghệ sĩ không còn hấp dẫn khán giả.