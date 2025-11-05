Sáng tạo thiết kế bài giảng phòng chống tác hại của thuốc lá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sáng tạo thiết kế bài giảng phòng chống tác hại của thuốc lá

Yến Anh

(NLĐO)- Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha… ngày càng được "trẻ hóa" và khó kiểm soát, trở thành thách thức lớn.

Ngày 5-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi Thiết kế bài giảng về phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng dành cho giáo viên phổ thông năm 2025".

Sáng tạo thiết kế bài giảng phòng chống tác hại của thuốc lá - Ảnh 1.

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải

Trong nhiều năm qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc; tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình học; đẩy mạnh truyền thông qua báo chí và mạng xã hội.

Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn khi các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha… ngày càng được "trẻ hóa" và khó kiểm soát. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm 13 - 17 tuổi tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023 - con số khiến các nhà giáo và phụ huynh không khỏi lo ngại.

Bác sĩ Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), mỗi năm có hơn 100.000 người Việt Nam tử vong do thuốc lá, trong đó 18.800 ca là nạn nhân của hút thuốc thụ động.

Sáng tạo thiết kế bài giảng phòng chống tác hại của thuốc lá - Ảnh 2.

Cuộc thi thiết kế bài giảng phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng năm 2025 là hoạt động sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa nghiệp vụ sư phạm, công nghệ và truyền thông giáo dục.

Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên (13 - 17 tuổi) đã giảm từ 5,36% năm 2013 xuống 2,78% năm 2019, nhưng thuốc lá điện tử đang là thách thức lớn. Điều tra tại 11 tỉnh cho thấy tỷ lệ nữ 11-18 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã đạt 4,3%.

"Không bức tường nào bảo vệ học sinh tốt hơn sự đồng hành của nhà trường và gia đình. Khi thầy cô và cha mẹ cùng làm gương, học sinh sẽ biết cách nói không với thuốc lá"- bà Hải khẳng định.

Cuộc thi thiết kế bài giảng phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng năm 2025 là hoạt động sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa nghiệp vụ sư phạm, công nghệ và truyền thông giáo dục.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 6.800 bài dự thi từ các giáo viên phổ thông trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi bài giảng là một thông điệp nhân văn, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của người thầy trước những thách thức của thời đại. Nhiều tác phẩm nổi bật không chỉ dừng ở việc phân tích tác hại thuốc lá, mà còn khơi dậy năng lực tư duy phản biện, kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ bản thân của học sinh. Các bài giảng sử dụng hình ảnh trực quan, tình huống thực tế, video minh họa và phương pháp tương tác đa chiều, giúp người học dễ tiếp nhận, dễ nhớ và dễ hành động.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Trưởng ban Giám khảo Chung khảo, nhấn mạnh đã đến lúc gióng lên hôi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ xâm lấn của các chất gây nghiện tàn phá sức khoẻ. Cuộc thi không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cuộc truyền thông rất ý nghĩa tới các nhóm, nhất là học sinh.

Ban tổ chức đã vinh danh 38 cá nhân và 10 tập thể tiêu biểu với các giải thưởng cao nhất, đồng thời công bố việc chuyển đổi những bài giảng xuất sắc thành tài liệu điện tử phục vụ giảng dạy và tuyên truyền trên toàn quốc.

Tin liên quan

Vụ nhóm nữ sinh tiểu học hút thuốc lá: Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên có chỉ đạo “nóng”

Vụ nhóm nữ sinh tiểu học hút thuốc lá: Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên có chỉ đạo “nóng”

(NLĐO) - Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên (An Giang) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10-5

Bộ GD-ĐT thuốc lá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo