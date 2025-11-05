Sáng tạo thiết kế bài giảng phòng chống tác hại của thuốc lá

Ngày 5-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi Thiết kế bài giảng về phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng dành cho giáo viên phổ thông năm 2025".

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải

Trong nhiều năm qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc; tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình học; đẩy mạnh truyền thông qua báo chí và mạng xã hội.

Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn khi các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha… ngày càng được "trẻ hóa" và khó kiểm soát. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm 13 - 17 tuổi tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023 - con số khiến các nhà giáo và phụ huynh không khỏi lo ngại.

Bác sĩ Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), mỗi năm có hơn 100.000 người Việt Nam tử vong do thuốc lá, trong đó 18.800 ca là nạn nhân của hút thuốc thụ động.

Cuộc thi thiết kế bài giảng phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng năm 2025 là hoạt động sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa nghiệp vụ sư phạm, công nghệ và truyền thông giáo dục.

Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên (13 - 17 tuổi) đã giảm từ 5,36% năm 2013 xuống 2,78% năm 2019, nhưng thuốc lá điện tử đang là thách thức lớn. Điều tra tại 11 tỉnh cho thấy tỷ lệ nữ 11-18 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã đạt 4,3%.

"Không bức tường nào bảo vệ học sinh tốt hơn sự đồng hành của nhà trường và gia đình. Khi thầy cô và cha mẹ cùng làm gương, học sinh sẽ biết cách nói không với thuốc lá"- bà Hải khẳng định.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 6.800 bài dự thi từ các giáo viên phổ thông trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi bài giảng là một thông điệp nhân văn, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của người thầy trước những thách thức của thời đại. Nhiều tác phẩm nổi bật không chỉ dừng ở việc phân tích tác hại thuốc lá, mà còn khơi dậy năng lực tư duy phản biện, kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ bản thân của học sinh. Các bài giảng sử dụng hình ảnh trực quan, tình huống thực tế, video minh họa và phương pháp tương tác đa chiều, giúp người học dễ tiếp nhận, dễ nhớ và dễ hành động.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Trưởng ban Giám khảo Chung khảo, nhấn mạnh đã đến lúc gióng lên hôi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ xâm lấn của các chất gây nghiện tàn phá sức khoẻ. Cuộc thi không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cuộc truyền thông rất ý nghĩa tới các nhóm, nhất là học sinh.

Ban tổ chức đã vinh danh 38 cá nhân và 10 tập thể tiêu biểu với các giải thưởng cao nhất, đồng thời công bố việc chuyển đổi những bài giảng xuất sắc thành tài liệu điện tử phục vụ giảng dạy và tuyên truyền trên toàn quốc.