Concert của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ diễn ra ngày 22 và 23-3 tại The Global City, TP Thủ Đức, TP HCM. Giá vé dao động từ 800.000 đồng đến 8 triệu đồng nhưng không còn để mua.

Dự kiến lập kỷ lục thú vị

Trước đó, concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Vinhomes Ocean Park, tỉnh Hưng Yên vào tháng 12-2024 đã thu hút hơn 130.000 lượt khán giả. Thành công này là động lực để nhà sản xuất thực hiện 2 đêm concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại TP HCM.

"Cùng 33 "anh tài", sân khấu concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa, âm nhạc đáng nhớ cho khán giả dịp đầu năm 2025. Chương trình không chỉ bảo đảm chất lượng, quy mô tổ chức mà còn tiếp tục hướng đến trải nghiệm của khán giả và tiếp nối sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam" - nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" nhấn mạnh.

Nhà sản xuất cho biết sân khấu concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại The Global City lần này được nâng tầm cả về quy mô lẫn trải nghiệm công nghệ trình diễn tiên tiến lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Sân khấu không giới hạn, mọi góc đều có thể trở thành điểm trình diễn. Khán giả không chỉ thưởng thức mà còn có thể trở thành một phần của sô diễn. Danh sách bài hát linh hoạt, thay đổi theo sự tương tác của người hâm mộ...

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Hưng Yên có thời lượng gần 5 giờ, hơn 30 tiết mục với sự tham gia biểu diễn của 33 "anh tài". Với mục tiêu "biến concert thành lễ hội", tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" ở TP HCM sắp tới, khán giả được kêu gọi mặc trang phục truyền thống Việt Nam để cùng chinh phục "Kỷ lục Guinness thế giới" với nội dung: Sự kiện có số lượng người mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất.

Ban tổ chức mong muốn đêm diễn không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc mà còn là dịp để hàng ngàn khán giả cùng khoác lên mình những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc. Với quy mô hoành tráng, concert này hứa hẹn sẽ trở thành một sự kiện văn hóa - văn nghệ tầm cỡ.

Điều đáng quan tâm là lời kêu gọi này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Trên nhiều diễn đàn, các "gai con" (người hâm mộ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai") rủ nhau diện trang phục truyền thống, rồi hẹn hò tham dự concert. Để có thể tạo hiệu ứng vượt trội, 33 "anh tài" cũng hứa hẹn sẽ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ với những bộ trang phục truyền thống.

"Chúng ta hãy biến những cảm xúc tuyệt vời này thành một kỷ lục chưa từng có. Hãy tưởng tượng sau này nhìn lại những tấm hình của năm 2025, chúng ta có thể tự hào mà nói rằng: Tôi đã góp phần tạo nên kỷ lục Guinness thế giới" - nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" kỳ vọng.

Tiết mục biểu diễn của “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại live concert 2. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Động lực phát triển, sáng tạo

"Anh trai say hi" cũng là một chương trình ăn khách hiện nay. Sau khi mở bán 30 phút, vé xem liveshow 5 của "Anh trai say hi concert" (diễn ra từ 12 giờ đến 23 giờ ngày 21-3 tại khu đô thị Vạn Phúc, TP Thủ Đức) đã được tiêu thụ hết.

So với "Anh trai vượt ngàn chông gai", mức đầu tư về hạ tầng (các hạng mục thiết kế sân khấu) của "Anh trai say hi" cũng không thua kém. Cả 2 chương trình đều tạo ra cơn "khát" vé xem ca nhạc lớn nhất từ trước đến nay với vài chục ngàn vé được bán ra. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng các live concert của 2 "anh trai" đã khiến các "cơn bão" sao ngoại trước đây tại Việt Nam chỉ còn là dư âm.

Giới chuyên môn nhận định giá trị lớn nhất của concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" hay "Anh trai say hi" là kéo khán giả trẻ từ thế giới nhạc Âu, Mỹ, K-pop trở về với nhạc Việt. Việc "săn" vé xem Taylor Swift hay BTS cũng không khó khăn như "săn" vé "Anh trai vượt ngàn chông gai" phần nào khẳng định giá trị mà chương trình này mang lại.

Khán giả Việt mê nghệ sĩ Việt. Đó là giá trị cốt lõi để nhạc Việt có động lực phát triển và sáng tạo hơn nữa. "Việt Nam không thiếu nghệ sĩ và nhà sản xuất tài năng nhưng còn thiếu cơ hội để họ trổ tài" - một người trong giới chuyên môn nhìn nhận.

Theo những người trong cuộc, Việt Nam là mảnh đất màu mỡ của công nghệ biểu diễn. Đừng trách khán giả sính ngoại. Để người Việt thích nghe nhạc Việt thì cần nhiều hơn nữa những concert như "Anh trai vượt ngàn chông gai" hay "Anh trai say hi".