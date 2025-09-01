HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM: Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ

Minh Khuê

(NLĐO) – Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" được trực tiếp lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-9 trên kênh HTV1.

"Ánh sao độc lập" kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu

Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Đài Truyền hình TP HCM thực hiện, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025).

"Ánh sao độc lập" kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu. Ba địa phương vừa chính thức "về một nhà" cùng TP HCM từ ngày 1-7.

Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ A80 - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia "Ánh sao độc lập" tại phường Sài Gòn

Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ A80 - Ảnh 2.

Phối cảnh sân khấu

Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ A80 - Ảnh 3.

Không gian của Đường đi bộ Nguyễn Huệ trong phối cảnh sân khấu

Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ A80 - Ảnh 4.

"Ánh sao độc lập" không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Đặc biệt, sự kiện còn mang ý nghĩa thời sự khi TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức trở thành một siêu đô thị vùng. Mỗi địa phương giữ một vai trò chiến lược. Trong đó, TP HCM là trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ và văn hóa; Bình Dương là hạt nhân công nghiệp thông minh, logistics và văn hóa sáng tạo; Bà Rịa - Vũng Tàu là đầu mối cảng biển quốc tế, năng lượng và du lịch biển.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập" chính là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa nghệ thuật truyền thống, tạo nên một không gian biểu diễn vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Ngay từ mở màn, khán giả được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng laser, mapping kết hợp cùng âm hưởng nhạc dân tộc, như một lời khẳng định: lịch sử và hiện tại luôn song hành trong bước tiến của dân tộc.

Pháo hoa sẽ rực sáng suốt 15 phút tại cả ba điểm cầu

Những tiết mục được dàn dựng công phu nối tiếp nhau: "Đất nước tình yêu" do Trọng Tấn - Anh Thơ thể hiện, "Cho em gần anh thêm chút nữa" với giọng ca Hương Tràm, hay trường đoạn "Ngọn lửa độc lập" kết hợp vũ đạo cùng LED - mapping - laser mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác độc đáo.

Chương trình còn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi: Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, NSƯT Tuấn Lin, cùng các vũ đoàn, nhóm hợp xướng, DJ Mi Mi và nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa…

Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ A80 - Ảnh 5.

Phối cảnh sân khấu phường Vũng Tàu

Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ A80 - Ảnh 6.

Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ A80 - Ảnh 7.

Các nghệ sĩ tham gia "Ánh sao độc lập" của phường Bình Dương

Chương trình "Ánh sao độc lập" mừng đại lễ A80 - Ảnh 8.

Phối cảnh sân khấu

Khi những giai điệu cuối cùng khép lại bằng bản hợp xướng "Giai điệu tự hào", pháo hoa nghệ thuật sĩ được bắn đồng loạt tại cả ba điểm cầu suốt 15 phút.

Bên cạnh đêm nghệ thuật 2-9, TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền - tri ân: Triển lãm ảnh, tư liệu kỷ niệm 80 năm từ 19-8 đến 5-9 tại Đường Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Tôn Đức Thắng), đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn) và số 01 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu; 

Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày 29-8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường Nguyễn Huệ; Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tại một số địa điểm trên địa bàn Thành phố do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức.

Các hoạt động tuyên truyền, triển lãm chuyên đề, thể dục thể thao, Đường sách… trong toàn Thành phố theo kế hoạch của UBND TP HCM.

Ánh sao độc lập chương trình nghệ thuật kỷ niệm phường Sài Gòn phường Bình Dương phường Vũng Tàu đại lễ A80
