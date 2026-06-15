Sao Man United tỏa sáng từ ghế dự bị, Bờ Biển Ngà lần đầu thắng đại diện Nam Mỹ

Trận đấu của Ecuador và Bờ Biển Ngà sáng 15-6 chứng kiến 3 lần bóng được đưa trúng xà ngang đầy đáng tiếc khi bàn thắng kỳ vọng (xG) của hai đội tương đối thấp, lần lượt đạt 1.03 và 1.68 cho cả trận sau 27 cú dứt điểm.

Phải đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, thế trận bế tắc mới được khai thông nhờ ngôi sao của Man United Amad Diallo khi vào sân từ phút 56. Bàn thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên đại diện châu Phi này có chiến thắng trước 1 đại diện Nam Mỹ, sau khi thất bại trước Argentina, Brazil và Colombia ở 3 kỳ trước đó.

Ba điểm trước Ecuador giúp đại diện châu Phi tạo là lợi thế trong việc giành vé vào vòng knock-out khi ở trận đấu cùng bảng E, Đức đè bẹp Curacao 7-1 vào rạng sáng 15-6.

Ecuador lần đưa bóng trúng xà ngang đầy đáng tiếc

Hiệp 1 diễn ra với thế trận khá cân bằng nhưng Ecuador là đội tạo ra nhiều dấu ấn hơn. Đại diện Nam Mỹ cầm bóng nhỉnh hơn (55%), đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,83 so với 0,53 của Bờ Biển Ngà và liên tục gây sức ép từ các tình huống tấn công biên.

Trong đó, Enner Valencia sớm lên tiếng với cú sút nguy hiểm, dội xà ở phút 11 trước khi Alan Minda hai lần khiến khung thành Bờ Biển Ngà chao đảo, trong đó có thêm tình huống đưa bóng dội xà ngang khác ở phút 28 đầy tiếc nuối.

Ecuador kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến họ chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.



Pha bóng dội xà đầy đáng tiếc cho Ecuador

Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt nhưng vẫn cho thấy sự khó chịu bằng lối chơi quyết liệt, thậm chí phải nhận tới ba thẻ vàng trong hiệp đấu đầu tiên.

Sau 45 phút, tỉ số vẫn là 0-0. Ecuador có thể tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ lỡ và phải trả giá trong hiệp 2.

Sao Man United tỏa sáng từ băng ghế dự bị

Sau giờ nghỉ, thế trận cân bằng của hiệp 1 tiếp tục được duy trì. Ecuador kiểm soát bóng tốt nhưng không còn tạo ra sức ép đủ lớn, thậm chí tạo ra một số sơ hở cho Bờ Biển Ngà tận dụng.

Đại diện châu Phi cũng bắt đầu cho thấy sự nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái. Ngay phút 52, Elye Wahi suýt phá vỡ thế bế tắc khi đệm bóng một chạm đưa bóng dội xà ngang Ecuador. Chỉ ít phút sau, tài năng trẻ Yan Diomande tiếp tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng pha đi bóng vượt qua hai cầu thủ trước khi dứt điểm vọt xà.

Pha dứt điểm thứ 3 trúng xà ở trận đấu của Ecuador và Bờ Biển Ngà

Nửa sau hiệp 2 chứng kiến thế trận giằng co ở khu vực giữa sân. Gonzalo Plata có cơ hội đáng chú ý nhất cho Ecuador với cú sút xa uy lực ở phút 69, nhưng không thể đánh bại thủ môn Bờ Biển Ngà.

Thế trận bế tắc này chỉ được định đoạt bởi ngôi sao Man United.

Diallo ghi bàn ngay trong cú sút đầu tiên của ban thân khi vào sân từ băng ghế dự bị

Khi nhiều người đã nghĩ đến một trận hòa không bàn thắng, kịch tính bất ngờ xuất hiện ở phút 90. Từ pha dẫn bóng mạnh mẽ bên cánh phải kéo dài từ phần sân nhà, Wilfried Singo phối hợp với Diallo, xé toang hệ thống phòng ngự Ecuador trước khi căng ngang thuận lợi để ngôi sao Man United đệm bóng 1 chạm từ trung lộ thành bàn, ghi bàn quý như vàng cho Bờ Biển Ngà.

Bàn thắng ở thời khắc quyết định khiến những phút bù giờ trở nên nghẹt thở. Ecuador bị đẩy vào thế phải dồn toàn lực tấn công, nhưng Bờ Biển Ngà vẫn giữ vững chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.



