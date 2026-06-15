Bỉ - Ai Cập: Màn so tài định hình bảng G

Ở bảng G World Cup 2026, 2 vị trí dẫn đầu nhiều khả năng là màn chạy đua giữa tuyển Bỉ, Ai Cập và Iran, do New Zealand bị đánh giá thấp hơn hẳn. Vì vậy, một chiến thắng trong trận ra quân sẽ giúp tuyển Bỉ hoặc Ai Cập nắm lợi thế lớn.

Tuyển Bỉ trui rèn bản lĩnh

Nhìn chung, tuyển Bỉ đang nhỉnh hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả 3 tuyến. Tuy nhiên, kết quả không mấy ấn tượng tại World Cup 2022 và Euro 2024 khiến người hâm mộ Bỉ lo lắng về bản lĩnh của đội bóng này ở các giải đấu lớn.

Trên hàng công, Romelu Lukaku vẫn là điểm đến quen thuộc trong các đợt tấn công của "Quỷ đỏ" bởi khả năng càn lướt và săn bàn. Phía sau anh là bộ 3 giàu sức sáng tạo, gồm Kevin De Bruyne, Leandro Trossard và Jeremy Doku. Dù phong độ của De Bruyne tại Napoli thời gian gần đây không ổn định nhưng nhãn quan chiến thuật và khả năng tạo đột biến của tiền vệ này vẫn là mắt xích chiến lược trong hệ thống của HLV Rudi Garcia.

Trong khung gỗ, Thibaut Courtois tiếp tục đóng vai trò chốt chặn số 1 của đội tuyển Bỉ. Bộ đôi trung vệ sẽ là sự phối hợp giữa sức trẻ của Nathan Ngoy và thể hình lý tưởng của Arthur Theate.

Đối thủ của "Quỷ đỏ" là Ai Cập bước vào giải đấu với tâm thế của một đội bóng sẵn sàng tạo bất ngờ. Đại diện Bắc Phi không sở hữu chiều sâu lực lượng như Bỉ song lại có bản sắc rất rõ ràng: phòng ngự kỷ luật, tận dụng cơ hội phản công và khai thác tối đa những khoảnh khắc của ngôi sao Mohamed Salah.

Mùa giải vừa qua, tiền đạo sinh năm 1992 này khá chật vật tại Liverpool và chỉ có 12 pha lập công - giảm gần 3 lần so với mùa 2024-2025. Tuy nhiên, bản lĩnh trận mạc của Salah là điểm tựa rất lớn cho đoàn quân của HLV Hossam Hassan. Ở Cúp Bóng đá châu Phi mới đây, tuyển Ai Cập không thể ghi được bàn thắng nào trong các trận đấu mà chân sút 33 tuổi này "tịt ngòi".

Đội tuyển Bỉ đang có sự giao thoa giữa thế hệ trẻ và một số “đại công thần” (Ảnh: FIFA)

Lợi thế nghiêng về Ai Cập

Vì Salah chưa hoàn toàn bình phục từ chấn thương gân khoeo nên các "pharaoh" sẽ trông cậy nhiều hơn vào tốc độ của Omar Marmoush, Mahmoud Hassan và Zizo trong các tình huống chuyển trạng thái.

Ở mặt trận phòng ngự, cặp trung vệ dày dạn kinh nghiệm Ramy Rabia và Yasser Ibrahim sẽ trấn thủ trước khung thành của Mohamed El Shenawy. Thủ môn sinh năm 1988 này là một trong số rất ít tuyển thủ Ai Cập đang có mặt tại Bắc Mỹ từng dự World Cup 2018.

Trước đây, 2 đội Bỉ và Ai Cập đã gặp nhau 4 lần. Dù Bỉ thường xuyên sở hữu nhiều cầu thủ tài năng hơn nhưng lợi thế đang nghiêng về Ai Cập với 3 chiến thắng. Điều đó cho thấy khoảng cách thực tế giữa họ không lớn như vị trí trên bảng xếp hạng của LĐBĐ thế giới (FIFA) phản ánh - Ai Cập kém Bỉ 20 bậc.

Về mặt chiến thuật, màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra theo hướng Bỉ kiểm soát bóng và ép sân hơn, còn Ai Cập chủ động lùi sâu chờ phản đòn. Cuộc đối đầu ở trung lộ giữa bộ đôi phối hợp ăn ý tại Aston Villa là Youri Tielemans và Amadou Onana của Bỉ với các tiền vệ Mohanad Lasheen, Hamdy Fathy mạnh về đánh chặn của Ai Cập có thể quyết định cục diện trận đấu.

Iran có vượt qua khó khăn?

Cặp đấu còn lại của bảng G là cuộc chạm trán giữa Iran và New Zealand (8 giờ ngày 16-6). Đội bóng Tây Á gặp rất nhiều khó khăn liên quan các vấn đề ngoài sân cỏ, song New Zealand lại là đại diện dự World Cup 2026 có thứ hạng FIFA thấp nhất.

Với sự dẫn dắt của HLV Darren Bazeley, "All Whites" hoàn toàn thống trị châu Đại Dương. Tuy nhiên, lối chơi ưu tiên không chiến và thiếu tính sáng tạo rất dễ bị các đối thủ khác bắt bài. Đó cũng là lý do New Zealand mới chỉ có 1 chiến thắng trong 10 lần ra sân gần đây.

Ngược lại, Iran thua đúng 1/7 trận gần nhất, nếu chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức. Với chiều cao trung bình tương đương, "Team Melli" cũng sẽ không để New Zealand có cơ hội phát huy hiệu quả các tình huống bóng bổng.