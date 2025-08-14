"Sao nhập ngũ” tập 2: Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây sốt

Tập 2 của chương trình "Sao nhập ngũ" 2025 lên sóng, mang đến nhiều thử thách quân sự cùng những khoảnh khắc đáng chú ý. Trong đó, sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Gây sốt chỉ với một câu thoại

Hưởng ứng không khí Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, "Sao nhập ngũ" 2025 đã đưa nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ vào ngày đầu tiên.

Trong đó, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đảm nhận vai trò "chiến sĩ cũ" trực tiếp hướng dẫn nghệ sĩ Bình An và Huỳnh Anh trong bài tập duyệt binh. Chỉ với một câu thoại ngắn "Bước lên vạch này luôn anh", anh đã khiến khán giả thích thú và bàn tán sôi nổi.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong "Sao nhập ngũ" 2025

Đáng chú ý, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, Bình An và Huỳnh Anh trong quân phục tại thao trường được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận hàng loạt bình luận khen ngợi. Nhiều khán giả bày tỏ mong chờ sự xuất hiện nhiều hơn của Thượng úy Hiệp trong các tập tiếp theo.

Hòa Minzy lúng túng với thử thách

Trong tập 2, 16 nghệ sĩ bước vào phần huấn luyện điều lệnh - kỹ năng quan trọng trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trung đội trưởng Phạm Quang Khải nhấn mạnh: "Duyệt binh thể hiện sự hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất của quân đội, là niềm tự hào dân tộc".

Dù từng tham gia các mùa trước, Hòa Minzy, Độ Mixi và Anh Tú vẫn lúng túng với những động tác cơ bản.Hòa Minzy bị chỉ huy nhắc nhở "chưa hình dung được động tác đi nghiêng", trong khi Chi Pu bất ngờ được khen hoàn thành chuẩn xác.

Khi kiểm tra kiến thức, cả Hòa Minzy, Độ Mixi và Anh Tú đều trả lời chưa đúng. Trung đội trưởng nhận xét: "Đồng chí Hòa đã được huấn luyện lần thứ 2 rồi vẫn chưa hình dung được động tác đi nghiêng là như thế nào".