Giải trí

Sao phim "Quái vật" phủ nhận cáo buộc trốn thuế có chủ đích

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Hàn Quốc Lee Min-ki, từng tham gia vai sát nhân trong phim "Quái vật", phủ nhận cáo buộc trốn thuế có chủ đích.

Công ty quản lý của Lee Min-ki là Sangyoung ENT đã đưa ra tuyên bố chính thức: "Lee Min-ki đã trung thực thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo đúng quy định pháp luật kể từ khi ra mắt. Anh ấy minh bạch cung cấp tất cả các tài liệu liên quan và hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra trong đợt kiểm toán thuế gần đây".

Cục Thuế khu vực Seoul đã tiến hành một cuộc điều tra gắt gao đối với Lee Min-ki vào tháng 3 và yêu cầu nam diễn viên này phải nộp thêm một khoản thuế đáng kể. Lee Min-ki cũng thành lập công ty quản lý cá nhân M MOMI Co., Ltd. từ tháng 7-2021.

Sao phim "Quái vật" phủ nhận cáo buộc trốn thuế có chủ đích - Ảnh 1.

Tài tử Lee Min-ki

"Sự khác biệt trong cách hiểu luật thuế liên quan đến các tiêu chuẩn xử lý chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp. Hoàn toàn không có hành vi cố ý bỏ sót thu nhập hoặc trốn thuế bất hợp pháp" - thông cáo từ Sangyoung ENT nhấn mạnh.

Họ thêm rằng Lee Min-ki tôn trọng quyết định của Cục Thuế Quốc gia và đã nhanh chóng nộp thuế theo đúng quy trình.

Sangyoung ENT xin lỗi vì đã gây ra sự lo ngại và tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống quản lý kế toán và thuế để ngăn chặn những vấn đề tương tự trong tương lai.

Lee Min-ki sinh năm 1985, là ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu. Anh tham gia nhiều phim: "Love Truly", "Because This is My First Life", "The Beauty Inside", "My Liberation Notes", "Behind Your Touch", "Tidal Wave", "Quick", "Spellbound", "Very Ordinary Couple"…

Sao phim "Quái vật" phủ nhận cáo buộc trốn thuế có chủ đích - Ảnh 2.

Tin liên quan

Phạm Băng Băng thấy may mắn khi "biến mất" do trốn thuế

(NLĐO) - Nữ diễn viên Phạm Băng Băng cho biết việc cô vắng bóng khỏi màn ảnh suốt 4 năm do bê bối trốn thuế vừa là điều đáng tiếc nhưng cũng là may mắn. Cô muốn tận dụng thời gian còn lại để bù đắp những gì đã qua.

Siêu mẫu Bar Refaeli bị điều tra trốn thuế, rửa tiền

(NLĐO) - Siêu mẫu Bar Refaeli, bạn giá cũ của Leonardo DiCaprio, bị Israel điều tra với nghi ngờ trốn thuế. Cô đối mặt nhiều cáo buộc và có thể còn liên lụy đến gia đình.

Hàng chục sao Hàn bị điều tra vì nghi trốn thuế

Sau Trung Quốc, làng giải trí Hàn Quốc chấn động khi có đến 93 cá nhân, công ty giải trí Hàn bị điều tra vì nghi trốn thuế, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

bác bỏ cáo buộc trốn thuế Lee Min-ki trốn thuế có chủ đích
