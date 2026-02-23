Sao tuyển Anh chấn thương kinh hoàng, có nguy cơ lỗi hẹn World Cup

Cựu sao Chelsea và là một trong số các thành viên dự kiến được triệu tập tham gia tuyển Anh dự World Cup 2026, Ruben Loftus-Cheek, dính chấn thương đầu nghiêm trọng sau một pha va chạm kinh hoàng. Tiền vệ 30 tuổi của AC Milan tranh chấp bóng bổng rất quyết liệt với thủ môn Edoardo Corvi của Parma và ngôi sao người Anh đổ gục xuống sân vì đau đớn.



Pha va chạm giữa thủ môn Edoardo Corvi và Loftus-Cheek

Khi đội ngũ y tế của sân vào chăm sóc, miệng của Loftus-Cheek trào đầy máu và sau khi được kiểm tra trên sân, tiền vệ này lập tức được khiêng ra ngoài bằng cáng. Các CĐV không khỏi lo âu khi chứng kiến cổ của Loftus-Cheek được cố định bằng nẹp bảo vệ trước khi anh được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra thêm.

Tiền vệ người Anh phải nẹp cổ và được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp

Kênh Sky Sport Italia sau đó cho biết Loftus-Cheek bị gãy xương hàm và sẽ phải phẫu thuật, có khả năng phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Chấn thương đáng tiếc này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội của Loftus-Cheek tham gia tuyển Anh thi đấu tại World Cup 2026.

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, anh chỉ là phương án dự phòng trong đội hình "Tam sư", dù vẫn được nhà cầm quân người Đức đánh giá cao nhờ thể chất và sự đa năng.

Việc Loftus-Cheek được triệu tập trở lại đầu mùa từng gây bất ngờ, sau khi anh có gần bảy năm vắng bóng ở đội tuyển quốc gia.

Loftus-Cheek trước giờ ra sân

Ruben Loftus-Cheek từng chia sẻ: "Có mục tiêu phấn đấu là điều tốt nhưng lúc này tôi không nghĩ quá nhiều về World Cup. Tôi cần tập trung vào nhiệm vụ chính ở CLB bởi chặng đường mùa giải vẫn còn dài. Điều quan trọng nhất với tôi là duy trì thể trạng sung mãn, khỏe mạnh và tiếp tục thi đấu tốt ở CLB. Chỉ khi làm được điều này, tôi tin mình sẽ có cơ hội lớn. Cuộc sống luôn phải có ước mơ".

Ngôi sao người Anh được triệu tập tham gia tuyển Anh trở lại hồi tháng 9-2025

Có dấu hiệu hồi tỉnh mạnh mẽ sau chấn thương, Loftus-Cheek bày tỏ hy vọng sẽ được góp mặt cùng đội tuyển tại Bắc Mỹ hè này. AC Milan đã để thua trận đấu trước Parma với tỉ số 0-1. Kết quả này khiến "Rossoneri" - đang ở vị trí thứ nhì - bị đội đầu bảng, cũng là kình địch cùng thành phố Inter Milan nới rộng khoảng cách lên 10 điểm.

Ruben Loftus-Cheek có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2026

HLV Massimiliano Allegri chắc chắn sẽ lo lắng không ít về khả năng ra sân của Loftus-Cheek ở giai đoạn nước rút khó khăn tại Serie A. Cựu tiền vệ Chelsea gia nhập Milan năm 2023 sau 155 lần ra sân cho đội bóng thành London. Anh cũng từng có các giai đoạn thi đấu theo dạng cho mượn tại Fulham FC và Crystal Palace FC, trước khi tiếp tục ra sân 94 trận cho đội bóng Ý.