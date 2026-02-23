Sao tuyển Anh chấn thương kinh hoàng, có nguy cơ lỗi hẹn World Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sao tuyển Anh chấn thương kinh hoàng, có nguy cơ lỗi hẹn World Cup

Đông Linh (theo Sun)

(NLĐO) - Tiền vệ tuyển Anh Ruben Loftus-Cheek phải nhập viện khẩn cấp sau cú va chạm mạnh ở vùng đầu trong trận đấu giữa AC Milan và Parma rạng sáng 23-2.

Cựu sao Chelsea và là một trong số các thành viên dự kiến được triệu tập tham gia tuyển Anh dự World Cup 2026, Ruben Loftus-Cheek, dính chấn thương đầu nghiêm trọng sau một pha va chạm kinh hoàng. Tiền vệ 30 tuổi của AC Milan tranh chấp bóng bổng rất quyết liệt với thủ môn Edoardo Corvi của Parma và ngôi sao người Anh đổ gục xuống sân vì đau đớn.

Sao tuyển Anh chấn thương kinh hoàng, có nguy cơ lỗi hẹn World Cup - Ảnh 1.

Pha va chạm giữa thủ môn Edoardo Corvi và Loftus-Cheek

Khi đội ngũ y tế của sân vào chăm sóc, miệng của Loftus-Cheek trào đầy máu và sau khi được kiểm tra trên sân, tiền vệ này lập tức được khiêng ra ngoài bằng cáng. Các CĐV không khỏi lo âu khi chứng kiến cổ của Loftus-Cheek được cố định bằng nẹp bảo vệ trước khi anh được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra thêm.

Sao tuyển Anh chấn thương kinh hoàng, có nguy cơ lỗi hẹn World Cup - Ảnh 2.

Tiền vệ người Anh phải nẹp cổ và được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp

Kênh Sky Sport Italia sau đó cho biết Loftus-Cheek bị gãy xương hàm và sẽ phải phẫu thuật, có khả năng phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Chấn thương đáng tiếc này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội của Loftus-Cheek tham gia tuyển Anh thi đấu tại World Cup 2026.

TIN LIÊN QUAN

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, anh chỉ là phương án dự phòng trong đội hình "Tam sư", dù vẫn được nhà cầm quân người Đức đánh giá cao nhờ thể chất và sự đa năng.

Việc Loftus-Cheek được triệu tập trở lại đầu mùa từng gây bất ngờ, sau khi anh có gần bảy năm vắng bóng ở đội tuyển quốc gia.

Sao tuyển Anh chấn thương kinh hoàng, có nguy cơ lỗi hẹn World Cup - Ảnh 3.

Loftus-Cheek trước giờ ra sân

Ruben Loftus-Cheek từng chia sẻ: "Có mục tiêu phấn đấu là điều tốt nhưng lúc này tôi không nghĩ quá nhiều về World Cup. Tôi cần tập trung vào nhiệm vụ chính ở CLB bởi chặng đường mùa giải vẫn còn dài. Điều quan trọng nhất với tôi là duy trì thể trạng sung mãn, khỏe mạnh và tiếp tục thi đấu tốt ở CLB. Chỉ khi làm được điều này, tôi tin mình sẽ có cơ hội lớn. Cuộc sống luôn phải có ước mơ".

Sao tuyển Anh chấn thương kinh hoàng, có nguy cơ lỗi hẹn World Cup - Ảnh 4.

Ngôi sao người Anh được triệu tập tham gia tuyển Anh trở lại hồi tháng 9-2025

Có dấu hiệu hồi tỉnh mạnh mẽ sau chấn thương, Loftus-Cheek bày tỏ hy vọng sẽ được góp mặt cùng đội tuyển tại Bắc Mỹ hè này. AC Milan đã để thua trận đấu trước Parma với tỉ số 0-1. Kết quả này khiến "Rossoneri" - đang ở vị trí thứ nhì - bị đội đầu bảng, cũng là kình địch cùng thành phố Inter Milan nới rộng khoảng cách lên 10 điểm.

Sao tuyển Anh chấn thương kinh hoàng, có nguy cơ lỗi hẹn World Cup - Ảnh 5.

Ruben Loftus-Cheek có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2026

HLV Massimiliano Allegri chắc chắn sẽ lo lắng không ít về khả năng ra sân của Loftus-Cheek ở giai đoạn nước rút khó khăn tại Serie A. Cựu tiền vệ Chelsea gia nhập Milan năm 2023 sau 155 lần ra sân cho đội bóng thành London. Anh cũng từng có các giai đoạn thi đấu theo dạng cho mượn tại Fulham FC và Crystal Palace FC, trước khi tiếp tục ra sân 94 trận cho đội bóng Ý.

Tin liên quan

Yann Sommer hóa người hùng, Inter Milan hiên ngang vào chung kết

Yann Sommer hóa người hùng, Inter Milan hiên ngang vào chung kết

(NLĐO) – UEFA và Ban tổ chức trận bán kết quyết định trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" cho thủ môn Yann Sommer, người xứng đáng nhất nhận giải thưởng này.

Tuyển Anh mong chờ gì từ lễ bốc thăm World Cup 2026?

(NLĐO) - FIFA đang hứng chịu nhiều chỉ trích trước thềm lễ bốc thăm World Cup 2026 (0 giờ, ngày 6-12) vì khả năng "xếp" bảng và chính sách bán vé gây phẫn nộ.

Sao trẻ Man City bất ngờ được triệu tập tuyển Anh trước vòng loại World Cup

(NLĐO) – Trung vệ 20 tuổi Nico O'Reilly bất ngờ được HLV Thomas Tuchel gọi lên tuyển Anh chuẩn bị cho lượt trận vòng loại World Cup tháng 10.

tuyển Anh World Cup Ruben Loftus-Cheek chấn thương kinh hoàng vòng 26 Serie A AC Milan 0-1 Parma
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo