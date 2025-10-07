HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sao trẻ Man City bất ngờ được triệu tập tuyển Anh trước vòng loại World Cup

Đông Linh

(NLĐO) – Trung vệ 20 tuổi Nico O'Reilly bất ngờ được HLV Thomas Tuchel gọi lên tuyển Anh chuẩn bị cho lượt trận vòng loại World Cup tháng 10.

Đội tuyển Anh vừa công bố việc hậu vệ Reece James phải rút lui trong đợt tập trung tháng 10 vì chấn thương. Để thay thế cho thủ quân của Chelsea, HLV Thomas Tuchel đã quyết định trao cơ hội lần đầu tiên cho Nico O'Reilly, tài năng trẻ 20 tuổi của Man City.

Sao trẻ Man City bất ngờ được triệu tập tuyển Anh trước vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Nico O'Reilly lần đầu được gọi lên tuyển Anh

Đây là một bước tiến đáng kinh ngạc của một cầu thủ mới có 10 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh. O'Reilly đang khởi đầu mùa giải cực kỳ ấn tượng với 9 lần ra sân trên mọi đấu trường và chiếm được lòng tin của HLV Pep Guardiola. Mới nhất, sao trẻ này được Man City tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng dài hạn, kéo dài đến năm 2030. Được triệu tập lên tuyển Anh là sự công nhận đối với một tài năng đang trên đà thăng tiến vũ bão.

Sao trẻ Man City bất ngờ được triệu tập tuyển Anh trước vòng loại World Cup - Ảnh 2.

O'Reilly có 9 lần ra sân trên mọi đấu trường với Man City

Trái ngược với niềm vui của O'Reilly là nỗi buồn của Reece James. Sự nghiệp của hậu vệ tài hoa này một lần nữa lại bị chấn thương đe dọa. Dù đã chơi trọn 90 phút trong chiến thắng kịch tính trước Liverpool, nhưng một chấn thương đã buộc Reece James phải rút khỏi đội tuyển Anh lần này.

Sao trẻ Man City bất ngờ được triệu tập tuyển Anh trước vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Reece James (2) và Noni Madueke (21) vắng mặt do chấn thương

"Ác mộng" đeo đuổi Reece James đến tận cùng khi đây đã là lần chấn thương thứ 23 của James kể từ năm 2019. Gân khoeo, đầu gối, mắt cá chân liên tục có vấn đề, ngăn hậu vệ tài năng 25 tuổi này duy trì được chuỗi trận ổn định để có thể thăng hoa hơn nữa trong sự nghiệp.

Đợt tập trung tuyển Anh lần này có sự trở lại của Bukayo Saka, người đã bỏ lỡ các trận đấu của "Tam sư" trong tháng 9 vì chấn thương. Hậu vệ Jarell Quansah cũng được gọi lại trong khi Tino Livramento và Noni Madueke vắng mặt do chấn thương.

Sao trẻ Man City bất ngờ được triệu tập tuyển Anh trước vòng loại World Cup - Ảnh 4.

Bukayo Saka trở lại

Tuyển Anh sẽ có một trận giao hữu với tuyển Xứ Wales tại Wembley vào ngày 9-10, trong một hoạt động thiện nguyện do Hiệp hội Alzheimer quốc tế tổ chức. Sau đó 5 ngày, đoàn quân của Thomas Tuchel sẽ bay sang Riga để đối mặt với chủ nhà Latvia trong khuôn khổ vòng loại FIFA World Cup 2026 – khu vực châu Âu.

Sao trẻ Man City bất ngờ được triệu tập tuyển Anh trước vòng loại World Cup - Ảnh 5.

Tuyển Anh rộng cửa giành vé trực tiếp tham dự World Cup 220226

Tuyển Anh hiện dẫn đầu bảng K sau 5 trận toàn thắng, bỏ xa đội xếp thứ nhì là Albania đến 7 điểm khi vòng loại còn 3 vòng đấu cuối. Nếu giành trọn 3 điểm ở Riga, "Tam sư" sẽ rộng cửa giành tấm vé duy nhất của bảng này trực tiếp tham dự World Cup.

Danh sách tuyển Anh:

Thủ môn: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Man City)

Hậu vệ: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Nico O'Reilly (Man City)

Tiền vệ: Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Tiền đạo: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Thay cho nỗi sợ hãi phải thi đấu ở "chảo lửa" Rajko Mitic đầy hiểm họa, tuyển Anh phô diễn lối chơi tấn công áp đảo và thắng khó tin chủ nhà Serbia.

Tuyển Anh tỉnh mộng trước "tí hon" Andorra

Tiếp đón đội bóng xếp hạng 174 thế giới trên sân nhà nhưng tuyển Anh thi đấu rất chật vật, chỉ ghi nổi 2 bàn thắng dù cầm bóng tới 82,8% thời lượng trận đấu.

HLV Tuchel muốn làm mới tuyển Anh

Khi công bố danh sách 24 cầu thủ ở đợt tập trung lần này, không khó để nhận thấy ông Tuchel muốn tạo dựng bầu không khí cạnh tranh

tuyển Anh Vòng loại World Cup khu vực châu Âu HLV trưởng Thomas Tuchel Bukayo Saka Nico O'Reilly
