HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Sập bẫy" thủ đoạn lừa đảo "giao nhiệm vụ - nhận hoa hồng"

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 8-12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - TP Hải Phòng thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "giao nhiệm vụ - nhận hoa hồng" qua mạng xã hội

Theo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - TP Hải Phòng, vừa qua Cơ quan điều tra, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 3 tỉ 264 triệu đồng thông qua hoạt động "nhận nhiệm vụ - hoàn tiền hoa hồng" trên mạng xã hội.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy bị hại được một tài khoản zalo lạ chủ động nhắn tin làm quen. Tài khoản này sử dụng tên hiển thị là "Nguyễn Quang Thái" và tự xưng làm việc tại một công ty logistics quốc tế. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng này đã giới thiệu bị hại tham gia công việc "hỗ trợ vận chuyển hàng - xác nhận đơn" trên một website có giao diện giả lập giống sàn thương mại điện tử.

Bị hại được yêu cầu tạo tài khoản và thực hiện "nhiệm vụ" bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn trên hệ thống. Đổi lại, đối tượng cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển đi và cộng thêm hoa hồng.

Ở những nhiệm vụ ban đầu, do được hoàn tiền đầy đủ nên người phụ nữ này đã tin tưởng cho rằng công việc là thật. Bị hại thực hiện 2 giao dịch chuyển tổng cộng hơn 85 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một công ty kinh doanh nông sản theo hướng dẫn trên website. Sau khi được hoàn lại và nhận hoa hồng, bị hại tiếp tục tham gia nhiệm vụ tiếp theo. Sau đó, hệ thống ảo hiển thị nhiệm vụ có giá trị cao hơn, yêu cầu bị hại phải thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp. Bị hại đã chuyển 10 lần, với tổng số tiền lên tới 3 tỉ 264 triệu đồng, vào các tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản khác nhau. Khi thực hiện xong, website thông báo "lỗi kỹ thuật", không cho rút tiền và yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để "mở khóa hệ thống". Tuy nhiên, khi bị hại tìm cách liên hệ lại với tài khoản zalo mang tên "Nguyễn Quang Thái", đối tượng đã chặn liên lạc, website cũng không thể truy cập. Lúc này, bị hại mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc đang được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 phối hợp với Cơ quan điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy các tài khoản nhận tiền đều do người khác đứng tên, có dấu hiệu là tài khoản cho thuê hoặc tài khoản bị đối tượng chiếm đoạt. Dòng tiền liên tục được chuyển qua nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, thể hiện sự tính toán nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho quá trình truy nguyên.

Hiện, Cơ quan điều tra đang phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam, các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để xác minh chủ thể đăng ký website, truy vết dòng tiền và xác định nhân thân thực sự của đối tượng sử dụng tài khoản zalo mang tên "Nguyễn Quang Thái".

Trước tình hình trên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức việc làm online có lợi nhuận cao bất thường, nhất là những công việc chỉ yêu cầu chuyển tiền để "kích hoạt nhiệm vụ" hoặc "nhận hoa hồng". Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập các đường link lạ và không thực hiện giao dịch chuyển tiền khi chưa xác minh rõ tính pháp lý của đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát để được hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng ẩn sau “nhóm VIP trên mạng xã hội”, thu giữ xe sang, phong tỏa số tiền lớn

Bắt 3 đối tượng ẩn sau “nhóm VIP trên mạng xã hội”, thu giữ xe sang, phong tỏa số tiền lớn

(NLĐO) – Các đối tượng giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng rồi lừa đảo nhiều nhà đầu tư qua mạng xã hội.

Bộ Công an chặn hơn 17.000 trang mạng, tài khoản mạng xã hội vi phạm

(NLĐO)- Bộ Công an đã tập trung triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc...

mạng xã hội thủ đoạn lừa đảo thương mại điện tử “giao nhiệm vụ – nhận hoa hồng”
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo