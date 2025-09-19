HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng ẩn sau “nhóm VIP trên mạng xã hội”, thu giữ xe sang, phong tỏa số tiền lớn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Các đối tượng giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng rồi lừa đảo nhiều nhà đầu tư qua mạng xã hội.

Ngày 19-9, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án lừa đảo trên mạng xã hội.

Bắt 3 đối tượng ẩn sau “nhóm VIP trên mạng xã hội”, thu giữ xe sang, phong tỏa số tiền lớn - Ảnh 1.

Bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo, giả mạo các dự án đầu tư tiền ảo

Theo đó, 3 đối tượng gồm Phạm Tuấn Thành (SN 2002, trú xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (SN 1998, trú phường Gia Lâm, TP Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (SN 1999, trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định: nhóm đối tượng trên đã cấu kết, dựng kịch bản lừa đảo bằng cách tạo các nhóm "VIP" trên mạng xã hội, thuê lập website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng, rồi dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo sau đó đối tượng đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối khiến bị hại tin tưởng kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn.

Sau đó, chúng tự tạo ra các loại token "rác" (như SAH, KAR) để đánh lừa, khiến nạn nhân tin tưởng đã đầu tư thành công.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của chị T.T.B.N và một bị hại khác gần 5 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tài sản liên quan, đồng thời phong tỏa số tiền trong tài khoản khoảng 7 tỉ đồng, phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.

Tin liên quan

Người đàn ông bị cướp 3 tỉ đồng tiền ảo USDT khi đang giao dịch ở Hưng Yên

Người đàn ông bị cướp 3 tỉ đồng tiền ảo USDT khi đang giao dịch ở Hưng Yên

(NLĐO)- 4 đối tượng dàn cảnh thực hiện vụ cướp giật 3 tỉ đồng tiền điện tử (USDT) của một người dân trú tại TP Đà Nẵng

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin (PAYN) quy mô hàng tỉ USD.

Dùng nhẫn kim cương mỹ ký, mô hình khóa siêu xe... để lừa đầu tư tiền ảo hơn 2.600 tỉ đồng

(NLĐO)- Nhóm tội phạm thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe... trên thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình.

lừa đảo công nghệ cao công nghệ cao mạng xã hội nhà đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo