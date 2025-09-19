Ngày 19-9, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án lừa đảo trên mạng xã hội.

Bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo, giả mạo các dự án đầu tư tiền ảo

Theo đó, 3 đối tượng gồm Phạm Tuấn Thành (SN 2002, trú xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (SN 1998, trú phường Gia Lâm, TP Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (SN 1999, trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định: nhóm đối tượng trên đã cấu kết, dựng kịch bản lừa đảo bằng cách tạo các nhóm "VIP" trên mạng xã hội, thuê lập website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng, rồi dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo sau đó đối tượng đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối khiến bị hại tin tưởng kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn.

Sau đó, chúng tự tạo ra các loại token "rác" (như SAH, KAR) để đánh lừa, khiến nạn nhân tin tưởng đã đầu tư thành công.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của chị T.T.B.N và một bị hại khác gần 5 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tài sản liên quan, đồng thời phong tỏa số tiền trong tài khoản khoảng 7 tỉ đồng, phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.