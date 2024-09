Sắp cấm xe 2 buổi sáng nhiều tuyến đường ở trung tâm TP HCM

(NLĐO)- Các tuyến đường bị cấm và hạn chế lưu thông nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 19 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.