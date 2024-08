Sắp cấm xe sơ mi rơ mooc theo giờ trên 2 tuyến "đường đen" ở huyện Hóc Môn

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM vừa có ý kiến phương án tổ chức giao thông đường Nguyễn Văn Bứa, đường Phan Văn Hớn và một số tuyến đường khác trên địa bàn huyện Hóc Môn, đến các cơ quan liên quan.

Cụ thể, đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Khu công nghiệp Nhị Xuân đến Ngã Ba Giồng) theo hướng tỉnh Long An đi TP HCM, cấm xe sơ mi rơ mooc lưu thông theo 3 khung giờ: Từ 6 giờ đến 8 giờ, từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ.

Đường Phan Văn Hớn (đoạn từ Nguyễn Văn Bứa đến Quốc lộ 1), hướng từ tỉnh Long An đi TP HCM cũng cấm xe sơ mi rơ mooc theo 3 khung giờ tương tự.

Riêng hướng ngược lại từ TP HCM đi Long An sẽ điều chỉnh từ "cấm ô tô lưu thông" thành "cấm ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1 tấn và xe sơ mi rơ mooc lưu thông".

Thời gian thực hiện từ ngày 5-9-2024.

Đường Phan Văn Hớn nhỏ hẹp

Đường Phan Văn Hớn đoạn đi qua huyện Hóc Môn có chiều dài gần 7km, bề rộng đường hẹp, chỉ 7-8m nhưng mật độ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, đoạn đường này xảy ra nhiều vụ TNGT làm ít nhất 4 người chết.

Ngoài đường hẹp, nhiều đoạn vỉa hè đều bị người dân lấn chiếm mua bán gây cản trở, mất an toàn giao thông. Do đó, Sở GTVT đề nghị UBND huyện Hóc Môn, Công an TP HCM chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sai quy định.

Đường Nguyễn Văn Bứa cũng được coi là tuyến đường đen trên địa bàn huyện Hóc Môn

Riêng đoạn Nguyễn Văn Bứa, từ KCN Nhị Xuân đến Ngã Ba Giồng, dài hơn 2km, do là tuyến kết nối từ TP HCM đến các KCN tỉnh Long An nên lượng phương tiện như xe tải nặng, container rất nhiều. Trong khi đó, mặt đường hẹp, không có dải phân cách cứng phân làn xe máy và ô tô nên tai nạn chết người thường xảy ra. Tuyến đường này cũng là "đường đen" trên địa bàn huyện Hóc Môn.