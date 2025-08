Sắp đến khai giảng, 1 trường tiểu học ở Tây Ninh lại gây bức xúc trong phụ huynh

Những ngày qua, nhiều phụ huynh của Trường Tiểu học Tân An, phường Long An, tỉnh Tây Ninh bức xúc trước việc nhà trường lại tổ chức bán đồng phục cho học sinh trong trường.

Cụ thể, đồng phục có số size lớn được bán với giá 200.000 đồng/bộ, size nhỏ 160.000 đồng/bộ; đối với đồ thể dục số size lớn là 120.000 đồng/bộ, size nhỏ 110.000 đồng/bộ. Trong khi, ngoài thị trường giá chỉ từ 120.000- 130.000 đồng/bộ.

Phụ huynh cho rằng ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân An bán đồng phục không đúng quy định

Theo phụ huynh, việc bán đồng phục trong nhà trường không đúng với Thông tư 26 của Bộ GD-ĐT.

Mặt khác, trước đó Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Long An (cũ) đã có kết luận chỉ ra vi phạm của Trường Tiểu học Tân An trong việc lựa chọn kiểu dáng đồng phục không thông qua hội đồng trường, lựa chọn một doanh nghiệp cung ứng trang phục, đồng phục là không đúng theo Thông tư 26 của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, trường tổ chức bán đồng phục trong nhà trường từ số 6 đến số 9 giá 150.000 đồng/bộ, chênh lệch 10.000 đồng/bộ; từ số 10 đến các số X, M, L là 180.000 đồng/bộ, chênh lệch 30.000 đồng/bộ. Trong khi hợp đồng ký với doanh nghiệp chỉ có 150.000 đồng/bộ. Điều đáng nói, hợp đồng này không có đại diện bên A (ban đại diện cha mẹ học sinh) ký tên.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót của Trường Tiểu học Tân An. Cụ thể, trong năm học 2022 - 2023, nhà trường tuyển sinh vượt 81 học sinh lớp 1; tuyển 208 trường hợp không có hộ khẩu trên địa bàn phường 2, TP Tân An (nay là phường Long An). Cũng trong năm học này, trường có khoảng 2.000 học sinh.

Đồng thời, kết luận thanh tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Tân An (cũ) kiểm điểm xác định trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân An. Mặt khác, nhà trường phải trả lại phần tiền chênh lệch đồ đồng phục cho phụ huynh.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Phan Thị Dạ Thảo - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh - cho biết địa phương và nhà trường đã có kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân An. Năm 2022-2023, hiệu trưởng chỉ hoàn thành nhiệm vụ.

"Việc bán đồng phục trong nhà trường, sở đang phối hợp với UBND phường Long An kiểm tra, chấn chỉnh" - bà Thảo cho biết.