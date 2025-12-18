Sập giàn giáo khiến 1 người chết ở Nhà thi đấu Phú Thọ

Ngày 18-12, Công an TPHCM đang điều tra vụ sập giàn giáo ở Nhà thi đấu Phú Thọ, phường Phú Thọ.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Nhà thi đấu Phú Thọ

Chiều tối 17-12, nhóm công nhân thi công trên giàn giáo trong sân vận động Nhà thi đấu Phú Thọ, đường Lý Thường Kiệt thì giàn giáo đổ sập xuống đất.

Sự cố khiến nhóm công nhân ngã xuống, một người tử vong, một số khác bị thương. Trong đó có một người bị chấn thương, gãy xương cẳng chân trái.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động lực lượng và xe đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan công an điều tra.

Nhà thi đấu Phú Thọ đang sửa chữa, cải tạo công trình này, bắt đầu từ ngày 26-4.