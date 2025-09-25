Ngày 28-9 tới đây, cầu Phong Châu (Phú Thọ) dự kiến được khánh thành, chính thức nối lại tuyến quốc lộ 32C, bắc qua sông Thao (nhánh chính của sông Hồng) nối 2 huyện Lâm Thao cũ và huyện Tam Nông cũ (tỉnh Phú Thọ) huyết mạch giao thông đã bị gián đoạn do sự cố sập cầu.



Cầu Phong Châu đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: H.N.

Theo đó, sau 10 tháng thi công, đến nay cầu Phong Châu bước vào giai đoạn hoàn thiện. Lực lượng thi công đang hoàn thiện các công đoạn cuối, tháo dỡ dần các phương tiện, máy móc thi công để chuẩn bị cho ngày khánh thành và thông xe.

Cầu Phong Châu mới sẽ nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ. Cầu có chiều dài hơn 653 m, bề rộng 20,5 m với quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư hơn 635 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Trong suốt quá trình xây dựng, lực lượng Quân đội, đặc biệt, Binh đoàn 12 đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công liên tục, "3 ca, 4 kíp", "xuyên lễ, xuyên Tết", "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão" để giúp công trình về đích sớm ba tháng so với kế hoạch.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 9-9, do bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi), cầu Phong Châu đã bị sập. Thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó có 1 xe ôtô tải, 2 xe ôtô đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện); 8 người mất tích; đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm được 4 thi thể, 4 người khác còn đang mất tích.

Sau sự cố, Lữ đoàn 249 đã phối hợp với lực lượng chức năng lắp cầu phao bắc qua sông Thao. Qua đó, cầu phao đã phục vụ các phương tiện lưu thông qua đây hàng ngày trong suốt 1 năm qua.