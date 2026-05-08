Sáp nhập 2 trường CĐ vào ĐH: Trường ĐH sẽ đào tạo, cấp bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường CĐ Luật miền Nam vào ĐH Cần Thơ; sáp nhập Trường CĐ Luật miền Bắc vào Trường ĐH Khoa học trực thuộc ĐH Thái Nguyên và thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính - Kế toán.

Cụ thể, tại Quyết định 805, Thủ tướng quyết định sáp nhập Trường CĐ Luật miền Nam (trực thuộc Bộ Tư pháp) vào ĐH Cần Thơ (trực thuộc Bộ GD-ĐT).

Tại Quyết định 806, Thủ tướng quyết định sáp nhập Trường CĐ Luật miền Bắc (trực thuộc Bộ Tư pháp) vào Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường CĐ Luật miền Nam (trực thuộc Bộ Tư pháp) vào ĐH Cần Thơ (trực thuộc Bộ GD-ĐT ) và của Trường CĐ Luật miền Bắc (trực thuộc Bộ Tư pháp) vào Trường ĐH Khoa học (trực thuộc ĐH Thái Nguyên, Bộ GD-ĐT ) theo quy định.

Đảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình sáp nhập.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về việc ĐH Cần Thơ tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại Trường CĐ Luật miền Nam. Trong khi đó, Trường ĐH Khoa học trực thuộc ĐH Thái Nguyên tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại Trường CĐ Luật miền Bắc theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Ngoài ra, tại Quyết định số 807/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính - Kế toán.

Quyết định số 807/QĐ-TTg giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Tài chính - Kế toán thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của Trường ĐH Tài chính - Kế hoạch theo quy định.

Quá trình bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.