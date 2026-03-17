UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) báo cáo về tình hình xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học (ĐH), giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026 - 2030.

Theo UBND TP, thực hiện các chỉ đạo và quy định liên quan, vào ngày 11-12-2025, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức cuộc họp triển khai phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, các trường ĐH, cao đẳng (CĐ) trực thuộc UBND TP; các trường trung cấp trực thuộc Sở GD-ĐT đã thống nhất phương án sắp xếp các trường ĐH, CĐ, trung cấp công lập trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2025 - 2030.

Cụ thể theo phương án sắp xếp, sáp nhập: Có 13 trường trung cấp trực thuộc Sở GD-ĐT đã thống nhất phương án sắp xếp các trường ĐH, CĐ, trung cấp công lập trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2030 tại cuộc họp ngày 11-12-2025. Có 22 trường ĐH, CĐ trực thuộc UBND TP cũng đã thống nhất phương án sắp xếp.

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở GD-ĐT đã tiếp thu và điều chỉnh dự thảo đề án, hoàn chỉnh tờ trình và tham mưu dự thảo quyết định của UBND TP về phê duyệt đề án.

Phương án sắp xếp đối với trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các trung tâm trực thuộc sở như sau: Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

Đối với trường ĐH: Giữ nguyên 2 trường, gồm: Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch,Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Tổ chức lại 1 trường: Trường ĐH Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn.

Đối với trường CĐ, trung cấp: Giữ nguyên 6 trường CĐ, gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore; Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TPHCM; Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Lý do: các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường CĐ chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.

Thro đề án, TPHCM Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT

Sắp xếp 13 trường CĐ và 17 trường trung cấp, cụ thể:

Tổ chức lại Trường CĐ Y tế Bình Dương trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu vào Trường CĐ Y tế Bình Dương thành Trường CĐ Y tế TPHCM.



Tổ chức lại Trường CĐ Nghề TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung vào Trường Cao đẳng Nghề TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương vào Trường CĐ Kinh tế TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM thành Trường CĐ Trần Đại Nghĩa.

Tổ chức lại Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh vào Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn.

Tổ chức lại Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Bách Nghệ TPHCM và Trường Trung cấp nghề Củ Chi vào Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thành Trường CĐ Nguyễn Trường Tộ.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn vào Trường CĐ Kinh tế -Kỹ thuật Thủ Đức thành Trường CĐ Kỹ thuật cao TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TPHCM vào Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Trường CĐ Giao thông vận tải thành Trường CĐ Giao thông vận tải TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Thủ Thiêm - TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường CĐ Thủ Thiêm - TPHCM thành Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh.

Tổ chức lại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương vào Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TPHCM.

Hợp nhất Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp, Trung tâm GDNN Nông nghiệp Công nghệ cao thành Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM trực thuộc Sở GD-ĐT.

Không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý, gồm: Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist; Trường Trung cấp Suleco.

Đối với sắp xếp, sáp nhập các sơ sở GDTX, GDNN-GDTX cụ thể như sau:

Chuyển đổi và sắp xếp 41 đơn vị thành 37 đơn vị dự kiến thành trường trung học nghề tương đương cấp THPT (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, 1 đơn vị là Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP) thực hiện theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Hợp nhất Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn (phường Tân Định) với Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 (phườngTân Định) thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn.

Hợp nhất Trung tâm GDTX Chu Văn An (phường An Đông),Trung tâm GDTX tiếng Hoa (phường Chợ Lớn) với Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 (phường Chợ Lớn) thành Trường Trung học nghề Chu Văn An.

Chuyển chức năng GDTX của Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn) để thành lập Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn. Đồng thời, tổ chức lại Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã XuânThới Sơn) trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP để thực hiện hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện trên địa bàn TPHCM theo Đề án riêng.

34 trung tâm còn lại dự kiến chuyển đổi nguyên trạng thành trung học nghề nhằm đảm bảo hoạt động theo chỉ đạo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã, cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Việc sắp xếp, chuyển đổi trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX thành trường trung học nghề sẽ thực hiện sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực.

Theo UBND TP, nhằm xây dựng TPHCM thành trung tâm lớn về GD-ĐT, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện giảm mạnh đầu mối tại các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; khắc phục triệt để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; hạn chế tổ chức trung gian... UBND TP đề xuất, kiến nghị Bộ GD-ĐT có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp, tổ chức lại trường ĐH, CĐ; thẩm quyền ban hành quyết định tổ chức lại các trường ĐH, CĐ công lập trên địa bàn TPHCM theo quy định pháp luật hiện hành và theo điểm a khoản 6 Điều 9 Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM thời điểm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành quyết định tổ chức lại các trường ĐH, CĐ, trung cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình tuyển sinh, hoạt động các cơ sở giáo dục cho năm học 2026 - 2027.







