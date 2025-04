Sáp nhập báo và đài một số tỉnh ở miền Tây

Ngày 14-4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, một số địa phương ở miền Tây đã thông qua đề án sáp nhập Báo và Đài phát thanh - Truyền hình (PT - TH).

Tại tỉnh Trà Vinh, ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Báo Trà Vinh và Đài PT - TH Trà Vinh về đề án hợp nhất 2 cơ quan này. Tại đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã thông qua dự thảo đề án hợp nhất giữa Đài và Báo.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Hiếu Nghĩa trao quyết định và tặng hoa tập thể Ban Giám đốc Báo và Đài PT-TH Vĩnh Long. Ảnh: Cổng TTĐT Tỉnh ủy Vĩnh Long

"Theo đề án, sau khi hợp nhất cơ quan báo chí có tên là Báo và Đài PT - TH Trà Vinh. Đề án nhận được sự đóng góp ý kiến rất nhiều. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang hoàn chỉnh và trình về Trung ương" – ông Trần Quốc Tuấn thông tin.

Trong khi đó, Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa công bố quyết định sáp nhập 2 cơ quan báo chí địa phương là Báo Vĩnh Long và Đài PT - TH Vĩnh Long thành Báo và Đài PT - TH Vĩnh Long.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Đài PT - TH Vĩnh Long, giữ chức Giám đốc Báo và Đài PT - TH Vĩnh Long.

Tỉnh ủy Long An cũng đã tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Báo Long An cùng Đài PT-TH Long An thành Báo và Đài PT-TH Long An. Theo đề án hợp nhất, Báo và Đài PT-TH Long An là cơ quan báo chí của Đảng bộ tỉnh Long An, trực thuộc Tỉnh ủy.

Ông Lê Hồng Phước, Giám đốc Đài PT - TH Long An, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài PT - TH Long An. Bên cạnh ban biên tập, bộ máy sau hợp nhất gồm 9 phòng. Cơ quan báo chí này áp dụng cơ chế tự chủ chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập.