Sắp rao bán loạt tài sản từ vụ án Trương Mỹ Lan

Chiều tối 16-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo triển khai kế hoạch xử lý 8 mã tài sản theo phán quyết của tòa án tại Bản án 157/2024 và Bản án 1125/2024.

Theo đó, với sự hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan, SCB đã từng bước hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết, sẵn sàng nguồn lực phục vụ việc xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Việc này nhằm thực hiện phán quyết của tòa án về giao khối tài sản bảo đảm của vụ án Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo theo Bản án 157/2024 và Bản án 1125/2024 cho SCB quản lý.

Trụ sở SCB ở TPHCM

Trong đợt đầu tiên này, SCB công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá, đấu giá theo quy định của pháp luật.

Danh mục tài sản rất đa dạng, gồm: Bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phương tiện vận tải và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất - kinh doanh; hàng hóa tiêu dùng (quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang) - khoảng 8.521 chi tiết sản phẩm và các loại hàng tồn kho khác - khoảng 370.859 chi tiết sản phẩm…

Kế hoạch xử lý 8 mã tài sản được chia thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, SCB sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực chuyên môn, hỗ trợ ngân hàng khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và giúp SCB lựa chọn được nhà thầu xử lý tài sản bảo đảm có năng lực nhất.

Giai đoạn 2, SCB lựa chọn đơn vị xử lý tài sản bảo đảm có năng lực tổ chức định giá, đấu giá…, nhằm bảo đảm triển khai đấu giá công khai, minh bạch, thu hồi tối đa giá trị tài sản để khắc phục thiệt hại của vụ án.

Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong năm 2025, SCB đã rà soát, phân loại, triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản. SCB đã triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xác định quyền, trách nhiệm đối với việc được giao quản lý, xử lý 1.120 mã tài sản này như bản án tuyên.

Khối lượng công việc triển khai rất nhiều, phức tạp và chưa từng có tiền lệ. SCB cam kết triển khai các bước thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật nhằm thu hồi tối đa nghĩa vụ bồi hoàn của các bên theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.