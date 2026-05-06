Thời sự Xã hội

Sập rạp cưới, nhiều người bị thương

Cao Nguyên

(NLĐO) - Một rạp cưới bất ngờ đổ sập trong lúc đang diễn ra tiệc chiêu đãi khiến 3 người bị thương.

Ngày 6-5, lãnh đạo UBND xã Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố hy hữu khi một rạp cưới bị sập, làm 3 người bị thương.

Rạp đám cưới sập ở Đắk Lắk , 3 người bị thương nhẹ trong sự cố hy hữu - Ảnh 1.

Rạp cưới đổ sập khiến nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-5, một gia đình tại thôn Tân Lập tổ chức tiệc chiêu đãi trước ngày cưới cho con trai. Gia đình này mời họ hàng và hàng xóm đến chung vui.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, rạp cưới lợp tôn bất ngờ đổ sập, khiến 3 khách mời bị thương nhẹ.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh, Trưởng thôn Tân Lập, cho biết nguyên nhân được xác định do dây neo của rạp buộc vào xe tải của đơn vị tổ chức tiệc cưới lưu động. Sau đó, chủ xe vô tình điều khiển phương tiện di chuyển, kéo theo rạp bị sập.

Cũng may thời điểm xảy ra sự cố, phần lớn khách đã ra về, chỉ còn một số người ở lại ăn uống, hát hò nên thiệt hại không lớn.

Sau sự việc, đơn vị tổ chức đã dựng lại rạp mới để gia đình kịp tổ chức lễ cưới, rước dâu vào trưa nay (6-5), đồng thời hỗ trợ chi phí thăm khám cho các nạn nhân bị thương.

Tiếp tục biểu diễn sau sập rạp xiếc làm gần 20 khán giả nhập viện

Tiếp tục biểu diễn sau sập rạp xiếc làm gần 20 khán giả nhập viện

(NLĐO)- Tối 5-8, chỉ khoảng 30 phút tạm dừng để khắc phục sự cố sập rạp xiếc lưu động với sức chứa 1,000 người, chương trình biểu diễn của Liên đoàn xiếc Việt Nam lại được tiếp tục.

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo, 3 người thương vong

(NLĐO)- Nguyên nhân vụ sập nhà xuất phát từ việc gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình làm ngôi nhà 2 tầng đổ sập.

Sập nhà trong mưa dông, bé trai 13 tuổi tử vong

(NLĐO)- Trận dông lốc, mưa lớn đêm 28-4 đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, làm 1 nhà dân bị sập khiến bé trai 13 tuổi tử vong

