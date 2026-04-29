Thời sự

Sập nhà trong mưa dông, bé trai 13 tuổi tử vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trận dông lốc, mưa lớn đêm 28-4 đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, làm 1 nhà dân bị sập khiến bé trai 13 tuổi tử vong

Chiều 29-4, ông Ninh Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra trận dông lốc khiến nhà dân bị sập, nam sinh 13 tuổi tử vong.

Nhà dân ở xã Nam Xuân bị sập khiến 1 người tử vong. Ảnh: Tuấn Minh

Trước đó, khoảng khoảng 22 giờ ngày 28-4, trên địa bàn xảy ra trận mưa lớn và dông lốc khiến căn nhà sàn của một hộ dân trên địa bàn bị sập. Thời điểm đó, cháu V.T.L. (13 tuổi, trú tại bản Cua, xã Nam Xuân) không kịp thoát ra ngoài dẫn tới tử vong.

Được biết, cháu L. đang nằm ngủ với ông bà nội tại căn nhà sàn thì cơn lốc ập đến cuốn sập ngôi nhà của gia đình. Nhiều khối gỗ nặng đè trúng chỗ bé trai trú ẩn khiến cháu tử vong.

Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền xã Nam Xuân đã phối hợp với người dân tổ chức giải phóng hiện trường và sơ cứu nạn nhân.

Theo xã Nam Xuân, trận giông lốc khiến 10 hộ dân trên địa bị hư hỏng nhà. Trong đó, một hộ tại bản Cua bị sập hoàn toàn nhà, 9 hộ khác tại các bản Cụm, Cua, Bút và Khang bị tốc mái. Ngoài xã Nam Xuân, trận mưa và dông lốc tối ngày 28-4 còn khiến nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại.

Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ tại bãi đất trống

Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ tại bãi đất trống

(NLĐO)- Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong tư thế quỳ tại bãi đất trống ở xã Bàu Bàng (TPHCM), cạnh chiếc xe máy hư hỏng

Điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, người đàn ông tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Người đàn ông đi xe máy tông vào đuôi container dừng trong làn xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tử vong tại chỗ

Cháy nhà, ba chị em mắc kẹt trong phòng ngủ tử vong

(NLĐO) - Lửa bùng phát nhanh, 3 chị em đang ngủ, mắc kẹt trong phòng đã chốt cửa tử vong thương tâm.

Thanh Hóa sập nhà tử vong sập nhà tử vong
