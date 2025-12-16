Ngày 16-12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ sập tường tại căn-tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút) khiến 2 học viên thương vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập tường khiến 2 học viên thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, trong lúc chờ đến lượt sát hạch, một nhóm học viên nằm võng nghỉ ngơi tại khu vực căn-tin. Lúc này, có nhiều võng được móc vào bức tường gạch cao khoảng 1m. Trong lúc học viên đang nằm trên võng thì bất ngờ bức tường đổ sập, đè lên 2 học viên.

Bức tường cao khoảng 1m bị đổ sập

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, ông Đ.V.K (SN 1976, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk) - học viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Cao Nguyên đã tử vong; người còn lại bị thương.

Được biết, trong 2 ngày 15-12 và 16-12, tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe cho học viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên.