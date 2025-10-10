Dự kiến hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP HCM sẽ bị sáp nhập

TP HCM hiện có 19 trường cao đẳng. Trong đó, có 14 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 4 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 1 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Ở nhóm trường trung cấp và trung tâm, TP HCM có 20 đơn vị. Trong đó, 12 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 3 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 2 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.

Theo dự thảo về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại TP HCM, các trường không thực hiện tổ chức lại, bao gồm: Trường CĐ Việt Nam – Singapore, Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kiến trúc – Xây dựng TP HCM.

Riêng Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp chuyển từ loại hình bán công sang trường công lập tự chủ tài chính.

Các trường dự kiến thực hiện tổ chức lại như sau:

Trường chủ trì sáp nhập Trường bị sáp nhập Tên trường sau sáp nhập CĐ Y tế Bình Dương CĐ Y tế Bà Rịa – Vũng tàu CĐ Y tế TP HCM CĐ Nghề TP HCM Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Trung cấp nghề Quang Trung CĐ Nghề TP HCM CĐ Kinh tế TP HCM Trung cấp Kinh tế Bình Dương CĐ Kinh tế TP HCM CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP HCM Trung cấp Trần Đại Nghĩa Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12 CĐ Trần Đại Nghĩa CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn Trung cấp nghề Nhân Đạo Trung cấp nghề Bình Thạnh CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Trung cấp Bách Nghệ TP HCM Trung cấp nghề Củ Chi CĐ Nguyễn Trường Tộ CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức Trung cấp nghề Đông Sài Gòn CĐ Kỹ thuật cao TP HCM CĐ Lý Tự Trọng TP HCM Trung cấp Thông tin Truyền thông CĐ Lý Tự Trọng TP HCM CĐ Giao thông Vận tải TP HCM Trung tâm GDNN – Sát hạch lái xe Bình Dương Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) CĐ Giao thông Vận tải TP HCM CĐ Thủ Thiêm TP HCM Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng CĐ Nguyễn Hữu Cảnh CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM

Ngoài ra, TP HCM dự kiến thành lập 2 trường mới là Trường CĐ Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP HCM, Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao; Trường CĐ Du lịch – Khách sạn Saigontourist trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn Saigontourist.

Nếu dự thảo được thông qua, các đơn vị sẽ hoàn thành sáp nhập, sắp xếp trước ngày 30-11.



