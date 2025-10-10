Dự kiến hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP HCM sẽ bị sáp nhập

TP HCM hiện có 19 trường cao đẳng. Trong đó, có 14 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 4 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 1 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Ở nhóm trường trung cấp và trung tâm, TP HCM có 20 đơn vị. Trong đó, 12 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 3 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 2 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Theo dự thảo về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại TP HCM, các trường không thực hiện tổ chức lại, bao gồm: Trường CĐ Việt Nam – Singapore, Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kiến trúc – Xây dựng TP HCM.
Riêng Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp chuyển từ loại hình bán công sang trường công lập tự chủ tài chính.
Các trường dự kiến thực hiện tổ chức lại như sau:
|Trường chủ trì sáp nhập
|Trường bị sáp nhập
|Tên trường sau sáp nhập
CĐ Y tế Bình Dương
CĐ Y tế Bà Rịa – Vũng tàu
CĐ Y tế TP HCM
CĐ Nghề TP HCM
Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
Trung cấp nghề Quang Trung
CĐ Nghề TP HCM
CĐ Kinh tế TP HCM
|Trung cấp Kinh tế Bình Dương
CĐ Kinh tế TP HCM
CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP HCM
Trung cấp Trần Đại Nghĩa Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12
CĐ Trần Đại Nghĩa
CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn
Trung cấp nghề Nhân Đạo Trung cấp nghề Bình Thạnh
CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn
CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
Trung cấp Bách Nghệ TP HCM Trung cấp nghề Củ Chi
CĐ Nguyễn Trường Tộ
CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức
Trung cấp nghề Đông Sài Gòn
CĐ Kỹ thuật cao TP HCM
CĐ Lý Tự Trọng TP HCM
Trung cấp Thông tin Truyền thông
CĐ Lý Tự Trọng TP HCM
CĐ Giao thông Vận tải TP HCM
Trung tâm GDNN – Sát hạch lái xe Bình Dương
Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu)
CĐ Giao thông Vận tải TP HCM
CĐ Thủ Thiêm TP HCM
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng
CĐ Nguyễn Hữu Cảnh
CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM
Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương
CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM
Ngoài ra, TP HCM dự kiến thành lập 2 trường mới là Trường CĐ Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP HCM, Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao; Trường CĐ Du lịch – Khách sạn Saigontourist trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn Saigontourist.
Nếu dự thảo được thông qua, các đơn vị sẽ hoàn thành sáp nhập, sắp xếp trước ngày 30-11.
