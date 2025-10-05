Sắp xếp phòng riêng cho con

Với những gia đình có 2 con, sống ở căn hộ hoặc nhà phố diện tích không quá rộng, việc sắp xếp phòng vừa gọn, đẹp mắt, vừa đáp ứng nhu cầu học tập và nghỉ ngơi luôn là một thách thức.

Trước tiên, phòng ngủ kiêm phòng học cần bảo đảm 3 yếu tố: thoáng - gọn - phân chia hợp lý. Cụ thể lấy ánh sáng tự nhiên, cửa sổ thông gió, màu sắc tươi sáng. Tận dụng nội thất đa năng, tủ âm tường để tiết kiệm diện tích. Có ranh giới tinh tế giữa khu vực học tập và nghỉ ngơi; đồng thời giữa góc của con gái và con trai để mỗi bé có sự riêng tư nhất định.

Phòng nên chọn giường tầng hoặc giường đôi song song giúp tiết kiệm diện tích, tạo thêm khoảng trống cho góc học tập. Nếu chọn giường đôi song song, nên kê sát tường, giữa đặt kệ nhỏ hoặc tủ đầu giường để phân cách nhẹ nhàng.

Một bàn dài kê sát cửa sổ hoặc sát tường có thể chia đôi thành hai khu vực: Bên trái dành cho chị gái, có hộp bút, kệ sách nhỏ màu pastel, gương nhỏ trang trí. Bên phải dành cho em trai, bày sách khoa học, đồ chơi mô hình hoặc poster nhỏ theo sở thích.

Nên chọn màu trung tính làm nền (trắng, be, xám nhạt) để phòng rộng và sáng. Quan trọng hơn cả, phòng phải mang đến cảm giác ấm áp, gắn kết nhưng vẫn tôn trọng riêng tư.