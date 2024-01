Sát cánh cùng Cảnh sát biển

Chiều 9-1, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân 2024 và tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền báo chí năm 2023.



Phối hợp tuyên truyền hiệu quả

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí và phóng viên tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn của Vùng Cảnh sát biển 3 hoạt động từ Khánh Hòa vào đến Trà Vinh.

Trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp chặt chẽ với 54 cơ quan báo chí triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển. Kết quả đã xây dựng và đăng tải, phát sóng hơn 700 lượt tin bài, phóng sự, chuyên mục, trong đó có 51 phóng sự, 640 tin, bài; 24 số chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của các đơn vị thuộc Vùng 3, góp phần quan trọng để lan tỏa hình ảnh, kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển nói chung và các đơn vị nói riêng đến với nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Hoạt động phối hợp tuyên truyền tạo được sự đồng tình, ủng hộ, động viên khích lệ tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Văn Tú cũng đánh giá công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm đã được Vùng Cảnh sát biển 3 và các cơ quan thông tấn báo chí triển khai chặt chẽ, có hiệu quả với hơn 100 tin, bài, chuyên mục và 10 phóng sự, đặc biệt là cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán và "Tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy".

Ghi nhận các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát biển, đại tá Lê Văn Tú đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên tiếp tục sát cánh tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hợp phần của chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo trên Báo Người Lao Động

Đẩy mạnh hợp tác với Báo Người Lao Động

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền giúp ngư dân nắm và tuân thủ pháp luật, chống đánh bắt hải sản trái phép… với 16 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Báo Người Lao Động đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hợp phần của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo trên Báo Người Lao Động.

Chương trình hợp tác giữa Báo Người Lao Động và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, an toàn biển đảo; các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền phổ biến những kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn trên biển...

Việc phối hợp còn hướng mục đích cụ thể hóa thực hiện các nội dung của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ven biển. Qua đó tiếp sức, động viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi biên cương, hải đảo.

Trong thời gian tới, Báo Người Lao Động cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xây dựng và tổ chức chuyên trang "Vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo" định kỳ trên Báo Người Lao Động. Ngoài ra, hai bên trao đổi, phổ biến kỹ năng, nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; sản xuất tin, bài viết, phóng sự... tuyên truyền khi có yêu cầu; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, phóng viên, biên tập viên của hai bên nhân các ngày lễ, Tết và sự kiện khác.

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng bằng khen cho 28 tập thể và 50 cá nhân, trong đó Báo Người Lao Động có 1 tập thể và 1 cá nhân, nhờ thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2023.

Chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa. Qua 2 năm thực hiện, chương trình đã tổ chức 36 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 12.000 lượt ngư dân, nhân dân trên địa bàn; tổ chức 9 cuộc thi tìm hiểu "Em yêu biển đảo quê hương" cho hơn 40.000 lượt học sinh. Chương trình còn trao tặng 3.952 suất quà cho nhân dân; 125 xe đạp, 500 suất học bổng cho học sinh; trao tặng 4.800 lá cờ Tổ quốc, 50 túi thuốc, tủ thuốc cho ngư dân; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.200 người dân...