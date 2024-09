Sạt lở đất ở Yên Bái, 3 người chết, 4 người bị thương

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết tính đến sáng ngày 9-9, toàn tỉnh có 3 người chết do sạt lở đất, 4 người bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là cháu S.T.Tr., (SN 2024, thôn suối Lót, xã Suối Giàng), huyện Văn Chấn; ông N.V.K. (SN 1955, trú tại thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên) và cháu Năng Văn An, (SN 2017, trú tại thôn Nà Nọi, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên)

Được biết, do ảnh hưởng của bão số tại tỉnh Yên Bái có mưa lớn, theo thông kê đã có 3.103 nhà bị thiệt hại, ngập úng. Trong đó: Yên Bình 2, Trấn Yên 98, Văn Chấn 242, Mù Cang Chải 41, Trạm Tấu 41, Nghĩa Lộ 153, Văn Yên 110, Lục Yên 11, thành phố Yên Bái 2.405 nhà.

Nhiều nhà dân ở TP Yên Bái bị ngập sâu. Ảnh: Facebook

Mưa lũ đã làm thiệt hại, ảnh hưởng 1.022,86 ha cây trồng và sản xuất nông nghiệp; trong đó, lúa 847, 81 ha; ngô, rau màu 138,21 ha; cây công nghiệp (cây dâu) 13,4 ha; cây lâm nghiệp 23,44 ha, làm chết trên 320 con gia cầm, gia súc…

Nhiều đoạn trên quốc lộ 32, đường tỉnh 174, đường tỉnh 175B bị sạt lở ta luy, ách tắc giao thông cùng nhiều thiệt hại tại các đường xã, thôn bản do sạt lở taluy gây tắc nghẽn giao thông ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Lục Yên và TP Yên Bái. Mưa lũ còn khiến nhiều cột điện, công trình thủy lợi bị hư hỏng, gãy đổ. Ước thiệt hại ban đầu là khoảng 19 tỉ đồng.

Tại tỉnh Điện Biên, sáng 9-9, mưa lớn đã làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá trên các tuyến quốc lộ 12, quốc lộ 279, quốc lộ 4H và nhiều tuyến đường tỉnh lộ, đường liên huyện khiến giao thông bị ùn tắc.

Bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và phương tiện tránh trú tại các khu vực an toàn đến khi lực lượng chức năng thông tuyến; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện để khắc phục hậu quả.