Sạt lở mỏ đất ở Gia Lai, một tài xế tử vong

Trưa 17-4, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đất thuộc thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe ben đến mỏ đất trên để chờ đến lượt lấy đất vận chuyển phục vụ san lấp công trình tại địa phương.

Trong lúc đang ngồi trên xe, một khối lượng lớn đất từ mỏ bất ngờ sạt xuống, đổ ập lên cabin xe.

Vụ việc xảy ra nhanh khiến nạn nhân không kịp thoát thân, dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp xử lý và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.