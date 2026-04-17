Thời sự

Sạt lở mỏ đất ở Gia Lai, một tài xế tử vong

Đức Anh

(NLĐO) – Trong lúc dừng xe chờ lấy đất tại mỏ phục vụ công trình, một tài xế xe ben bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp, tử vong.

Trưa 17-4, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đất thuộc thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong.

Sạt lở mỏ đất ở Gia Lai, một tài xế tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở khiến một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe ben đến mỏ đất trên để chờ đến lượt lấy đất vận chuyển phục vụ san lấp công trình tại địa phương. 

Trong lúc đang ngồi trên xe, một khối lượng lớn đất từ mỏ bất ngờ sạt xuống, đổ ập lên cabin xe.

Vụ việc xảy ra nhanh khiến nạn nhân không kịp thoát thân, dẫn đến tử vong. 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp xử lý và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chưa được cấp phép đã rầm rộ khai thác mỏ đất "khủng" ở Gia Lai

Chưa được cấp phép đã rầm rộ khai thác mỏ đất "khủng" ở Gia Lai

(NLĐO) - Dù chưa được cấp phép khai thác nhưng một mỏ đất lớn ở Gia Lai vẫn có người, phương tiện vào khai thác rầm rộ

Thanh tra vào cuộc, "lòi" chuyện mỏ đất chưa thuê đất đã khai thác

(NLĐO) - Quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp ở Thừa Thiên - Huế vi phạm về sản lượng khai thác, tiến hành khai thác đất trước khi làm thủ tục thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

sạt lở nghiêm trọng lực lượng chức năng cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường tử vong
