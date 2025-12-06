HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sạt lở núi Chư Yang Hanh, đề nghị di dời khẩn cấp 242 hộ dân

Cao Nguyên

(NLĐO) – Núi Chư Yang Hanh ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra sạt lở sau đợt mưa lũ, chính quyền địa phương đề nghị di dời 242 hộ dân để bảo đảm an toàn.

Chiều 6-12, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết đã có văn bản báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét di dời khẩn cấp, xây dựng khu tái định cư cho 242 hộ dân tại thôn Ea Hăn.

Sạt lở núi Chư Yang Hanh, đề nghị di dời khẩn cấp 242 hộ dân - Ảnh 1.

Núi Chư Yang Hanh sạt lở nghiêm trọng

Theo UBND xã Yang Mao, thôn Ea Hăn hiện có 242 hộ dân với 1.230 nhân khẩu. Họ là những người di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống dưới chân núi Chư Yang Hanh.

Sạt lở núi Chư Yang Hanh, đề nghị di dời khẩn cấp 242 hộ dân - Ảnh 2.

Trên sườn núi có rất nhiều nhà dân

Trong đợt lũ lụt vừa qua, thôn Ea Hăn bị cô lập do nước dâng cao chia cắt đường đi lại. Do sạt lở núi, 6 ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoặc vùi lấp trong bùn đất.

Đến nay, trời đã nắng nhưng nhiều vết nứt dài vẫn xuất hiện trên sườn núi Chư Yang Hanh khiến người dân nơm nớp lo sợ. 

Trước tình hình này, UBND xã Yang Mao kiến nghị UBND tỉnh xây dựng khu tái định cư mới để di dời toàn bộ 242 hộ dân đến nơi an toàn.

UBND xã Yang Mao đưa ra phương án khu vực dự kiến bố trí tái định cư có diện tích khoảng 2,4 ha thuộc thửa đất số 17 - tờ bản đồ 96 và thửa đất số 101 - tờ bản đồ 77.

