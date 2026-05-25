HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sát ngày bán xăng E10 trên toàn quốc, Bộ Công Thương có chỉ đạo

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Công Thương có công văn số 3673 gửi UBND các tỉnh, TP về việc tăng cường các hoạt động truyền thông về xăng E10.

Công văn nêu rõ ngày 8-12-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3586/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch phổ biến Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Chỉ đạo của Bộ Công Thương về xăng E10 và lộ trình áp dụng 2026 - Ảnh 1.

Từ 1-6 tới đây, tất cả cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10

Sau gần 5 tháng triển khai, công tác truyền thông về xăng sinh học E10 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Các cơ quan báo chí cơ bản bám sát định hướng truyền thông của Bộ Công Thương tập trung tuyên truyền việc sử dụng xăng E10 là xu hướng tất yếu nhằm bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.

Tuy nhiên, qua theo dõi dư luận báo chí và mạng xã hội vẫn xuất hiện một số thông tin, ý kiến bày tỏ lo ngại về tính tương thích, mức độ an toàn của xăng E10 đối với một số loại động cơ, phương tiện; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các luồng thông tin trái chiều nếu không được định hướng, giải thích kịp thời.

Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa xăng E10 sẽ chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, các cơ quan trực thuộc, các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu trên địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về lộ trình triển khai xăng E10 theo hướng khách quan, chính xác, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước; đồng thời đưa nội dung về triển khai xăng E10 vào chương trình giao ban báo chí hằng tuần nhằm kịp thời định hướng thông tin, dư luận xã hội.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ 1-6 tới đây, tất cả cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95. Xăng E10 là hỗn hợp xăng không chì pha ethanol nhiên liệu với hàm lượng ethanol từ 8% đến 10% theo thể tích.

Bộ Công Thương khẳng định các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với >90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ.

Tin liên quan

Xăng E10 sắp thay thế RON 95 trên toàn quốc, được kiểm soát chất lượng ra sao?

Xăng E10 sắp thay thế RON 95 trên toàn quốc, được kiểm soát chất lượng ra sao?

(NLĐO) - Việc kiểm soát chất lượng xăng E10 sẽ được thực hiện thông qua lực lượng quản lý thị trường, cùng các đơn vị kiểm soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ Công Thương: Xăng E10 tương thích trên 90% phương tiện, không cần cải tiến động cơ

(NLĐO) - Bộ Công Thương khẳng định các nghiên cứu chỉ ra xăng E10 tương thích với trên 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ.

Chuyên gia nói gì về thông tin xăng E10 có thể làm hư hỏng xe cũ?

(NLĐO) – Cho dù xăng E10 đã bán ra từ tháng 8 năm ngoái nhưng nhiều chủ ô tô, xe máy vẫn e ngại vì lo hư hỏng động cơ.

xăng E10 E10 xăng khoáng RON 95 xăng sinh học E10 xăng E10 có làm hỏng xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo