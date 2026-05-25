Công văn nêu rõ ngày 8-12-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3586/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch phổ biến Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.



Từ 1-6 tới đây, tất cả cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10

Sau gần 5 tháng triển khai, công tác truyền thông về xăng sinh học E10 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Các cơ quan báo chí cơ bản bám sát định hướng truyền thông của Bộ Công Thương tập trung tuyên truyền việc sử dụng xăng E10 là xu hướng tất yếu nhằm bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.

Tuy nhiên, qua theo dõi dư luận báo chí và mạng xã hội vẫn xuất hiện một số thông tin, ý kiến bày tỏ lo ngại về tính tương thích, mức độ an toàn của xăng E10 đối với một số loại động cơ, phương tiện; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các luồng thông tin trái chiều nếu không được định hướng, giải thích kịp thời.

Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa xăng E10 sẽ chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, các cơ quan trực thuộc, các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu trên địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về lộ trình triển khai xăng E10 theo hướng khách quan, chính xác, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước; đồng thời đưa nội dung về triển khai xăng E10 vào chương trình giao ban báo chí hằng tuần nhằm kịp thời định hướng thông tin, dư luận xã hội.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ 1-6 tới đây, tất cả cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95. Xăng E10 là hỗn hợp xăng không chì pha ethanol nhiên liệu với hàm lượng ethanol từ 8% đến 10% theo thể tích.

Bộ Công Thương khẳng định các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với >90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ.