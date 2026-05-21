Bộ Công Thương: Xăng E10 tương thích trên 90% phương tiện, không cần cải tiến động cơ

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ 1-6 tới đây, tất cả cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95.

Bộ Công Thương khẳng định các nghiên cứu chỉ ra xăng E10 tương thích với trên 90% phương tiện

Theo Bộ Công Thương, tại thời điểm chuyển đổi sang xăng E10, các cửa hàng xăng dầu phải hút hết xăng khoáng còn tồn, thau rửa toàn bộ bồn bể để đảm bảo đúng chất lượng xăng E10.

Nếu cứ bổ sung xăng E10 vào bồn còn tồn xăng khoáng (trung bình khoảng 20% thể tích bồn, bể) sẽ không mất thời gian và chi phí nhưng giai đoạn đầu (khoảng 15 ngày) chất lượng xăng (hàm lượng E100) sẽ không đảm bảo đúng quy định như Quy chuẩn kỹ thuật.

Xe cũ đổ xăng E10 cần lưu ý gì?

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều người vẫn băn khoăn rằng việc chuyển đổi sang xăng E10 có cần cải tiến động cơ, đặc biệt đối với các dòng xe cũ.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương chỉ rõ ethanol (E100) có hàm lượng oxy xấp xỉ 34,7%, chỉ số octan cao (khoảng 108 RON) giúp tăng hiệu suất cháy

"Các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với >90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ" – Bộ Công Thương khẳng định.

Theo TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương, phần lớn phương tiện đang lưu thông tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Một số ít dòng xe tải hạng nhẹ đời cũ có thể không phù hợp, vì vậy, Nhà nước vẫn duy trì xăng E5 đến hết năm 2030 để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

PGS-TS Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết ethanol là chất dung môi không ảnh hưởng đến các chi tiết cơ khí, chỉ ảnh hưởng đến vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su. Khi có thay đổi về vật liệu, các hãng sản xuất đã tính toán để đảm bảo tương thích.

PGS-TS Đàm Hoàng Phúc, lưu ý với các xe khi mở nắp bình xăng không ghi mức E, thường là xe sản xuất cách đây hơn 20 năm, do vậy cần được chăm sóc, kiểm tra hệ thống nhiên liệu khi sử dụng E10. Đây là nguyên tắc bảo dưỡng chung, kể cả không sử dụng E10 các chi tiết này vẫn cần thay thế để đảm bảo an toàn, hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, ethanol có tính chất tẩy rửa nên có thể làm các cặn bám trong bình xăng tan ra nhanh hơn và theo hệ thống nhiên liệu đi lên động cơ. Tuy nhiên, ở các dòng ô tô đời mới, bình xăng và hệ thống nhiên liệu đã được cải tiến nên hầu như không xảy ra hiện tượng đóng cặn. Trong khi với xe máy, đặc biệt là các xe đời cũ, nguy cơ này vẫn có thể tồn tại, vì vậy người tiêu dùng cần lưu ý khi sử dụng.

Ông Lỗ Hải Nam, Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), cho biết các phương tiện xe máy của các hãng thuộc hiệp hội đều có thể chuyển đổi sang E10, ngay cả các xe đời cũ cách đây từ 20-25 năm. Tuy nhiên, khi sử dụng xăng E10, chủ phương tiện cần lưu ý, nếu để xe quá lâu không sử dụng sẽ khó khởi động hơn so với việc sử dụng xăng khoáng thông thường do đặc tính của nhiên liệu sinh học là hút nước.