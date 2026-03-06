Sạt trượt trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Có thể kéo lùi tiến độ dự án đến cuối năm

Ngày 6-3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên, đi qua TP Huế và TP Đà Nẵng.

Tại điểm sạt trượt nghiêm trọng km50+700 (địa phận Đà Nẵng), lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – chủ đầu tư dự án – cho biết đây là khu vực sạt trượt taluy âm do ảnh hưởng đợt mưa lớn tháng 10-2025, khiến một phần mặt đường hư hỏng, tường chắn taluy âm bị đổ xuống sông.

Điểm sạt trượt trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên



Phần taluy âm đổ sập xuống đường gom

Nhà thầu đã đóng xong cọc cừ để giữ ổn định nền đường cao tốc, đồng thời làm đường tạm bằng bê tông xi măng nhằm bảo đảm lưu thông hai chiều.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, về lâu dài, cần khảo sát chi tiết địa hình, địa chất và thủy văn để lựa chọn giải pháp xử lý ổn định. Phương án đề xuất là đào bỏ toàn bộ phạm vi nền đường trong cung trượt và thay thế bằng công trình cầu cạn. Cầu cạn dự kiến gồm 4 nhịp Super-T, dài khoảng 176 m, rộng 22 m, gồm 2 liên độc lập.

CLIP: Hiện trạng điểm sạt trượt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên



Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án xử lý phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu chung của toàn dự án.

Theo Thứ trưởng, với các hạng mục phát sinh như xử lý sạt trượt và xây dựng cầu, có thể xem xét 2 phương án. Thứ nhất, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục này vào dự án hiện hữu nếu hoàn thiện kịp thời thủ tục pháp lý. Trường hợp không thể hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn, có thể tách riêng các hạng mục như cầu và xử lý sạt trượt để phê duyệt bổ sung, tạo cơ sở pháp lý triển khai thi công.

Khu vực sạt trượt hiện làm đường tạm cho người dân lưu thông

Xe tải, xe máy đi dưới phần taluy âm của tuyến cao tốc



Khu vực sạt trượt đã được đóng cọc, ổn định nền đường cho xe lưu thông tạm

Về phương án lâu dài, sẽ xây dựng cầu cạn tại khu vực này

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn kiểm tra dự án, yêu cầu khẩn trương chọn phương án xử lý, tránh để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh Ban Quản lý dự án cần cân nhắc phương án khả thi và nhanh nhất để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét quyết định, tránh để hồ sơ thủ tục kéo dài gây ảnh hưởng tiến độ.

Đáng chú ý, khu vực sạt trượt đã được đơn vị tư vấn khảo sát và đề xuất giải pháp gia cố nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho nền đường. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp, việc thi công các hạng mục cầu và xử lý địa chất có thể mất khoảng 6–7 tháng. Theo tính toán sơ bộ, tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án vì vậy có khả năng phải kéo dài đến cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Tường Văn cũng gợi ý phương án thi công và nghiệm thu cuốn chiếu, phần nào hoàn thành đủ điều kiện thì đưa vào khai thác trước, tránh tình trạng toàn bộ dự án phải dừng chờ các hạng mục phát sinh.

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương làm việc với các cục, vụ liên quan trong tuần tới để hoàn thiện phương án xử lý thủ tục, đồng thời chuẩn bị báo cáo cụ thể trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên dài khoảng 65 km, điểm đầu tại Km0 kết nối tuyến Cam Lộ – La Sơn (TP Huế), điểm cuối tại nút giao Hòa Liên (TP Đà Nẵng). Tuyến được mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 29-5-2025, theo kế hoạch cơ bản hoàn thành vào tháng 1-2026 và đã được gia hạn tiến độ đến hết tháng 3-2026. Đến nay, lũy kế giá trị thực hiện đạt khoảng 2.038/2.544 tỉ đồng, tương đương 84,77% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 6,65% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân từ đầu dự án đạt khoảng 2.018 tỉ đồng.



