Thời sự

Sau va chạm, ô tô bán tải chở 4 người lao từ đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuống suối

Q.Nhật

(NLĐO) - Một xe tải khi di chuyển trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã tông vào chiếc ô tô bán tải chở 4 người

Lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 12+800 trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế. 

- Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải rơi xuống suối.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 17 giờ ngày 6-12, một chiếc xe tải di chuyển theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 12+800 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên,  ô tô này lao vào xe bán tải đi cùng chiều tại khu vực cầu Phú Mậu. 

- Ảnh 2.

Chiếc xe bán tải méo mó sau va chạm

Vụ va chạm làm chiếc ô tô bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở độ cao ít nhất 5 m. Vào thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô bán tải có 4 người, trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng, lan can thành cầu gãy một đoạn.

- Ảnh 3.

Chiếc xe bán tải văng xuống suối.

- Ảnh 4.

Chiếc xe tải nằm lơ lửng trên cầu, phía dưới suối là chiếc xe bán tải

 

tai nạn Cao tốc va chạm giao thông
