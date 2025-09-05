SATRA phát huy sức mạnh hệ sinh thái, dẫn dắt chuyển đổi xanh - số

Không chỉ là một doanh nghiệp thương mại chủ lực của TP HCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) đang khẳng định vai trò "hạt nhân" trong việc kết nối và phát huy sức mạnh cộng hưởng của hệ sinh thái phân phối - chế biến - logistics, gắn liền với chiến lược chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Sức bật từ hệ sinh thái

Đại diện SATRA cho biết, điểm đặc biệt trong mô hình hoạt động của tổng công ty chính là "tính cộng hưởng". Hơn 50 đơn vị thành viên, công ty con và liên kết đã hợp thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, khép kín từ sản xuất, chế biến, phân phối đến xuất nhập khẩu.

6 tháng đầu năm 2025, hầu hết các đơn vị chủ lực của SATRA đều đạt kết quả kinh doanh khả quan, phản ánh rõ sự gắn kết và bổ trợ lẫn nhau trong toàn hệ thống.

6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng trực tuyến của VISSAN tăng 73% so với cùng kỳ nhờ kênh thương mại điện tử bứt phá. Ảnh: VISSAN

Cụ thể, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) - thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng – ghi nhận doanh thu khoảng 1.400 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu bán hàng trực tuyến tăng 73% so với cùng kỳ nhờ kênh thương mại điện tử bứt phá. Bình quân mỗi ngày, VISSAN cung ứng cho thị trường một lượng lớn thịt heo, thịt bò và hơn 250 tấn thực phẩm chế biến, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống bán lẻ và kênh phân phối hiện đại.

Chợ đầu mối Bình Điền - "lá phổi" cung ứng thực phẩm tươi sống của TP HCM - mỗi đêm trung chuyển khoảng 2.200 – 2.500 tấn hàng hóa, giữ vai trò điều tiết cung - cầu cho toàn vùng phía Nam. Công ty Phát triển Kinh tế Duyên hải (COFIDEC) tiếp tục là "cánh cửa" đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Sáu tháng đầu năm 2025, COFIDEC đạt khoảng 58,6% kế hoạch năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 54,3% kế hoạch năm. Các sản phẩm chủ lực như tôm, cá tra, rau quả chế biến tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Mỹ. COFIDEC vừa nâng tầm sản phẩm Việt, vừa đóng vai trò đầu kéo trong chiến lược hội nhập quốc tế của SATRA.

COFIDEC tiếp tục là "cánh cửa" đưa thương hiệu Việt, sản phẩm Việt ra thế giới. Ảnh: SATRA

Trong khi đó, hệ thống bán lẻ SATRA với gần 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, các siêu thị tự chọn Satramart và trung tâm thương mại Centre Mall là "mắt xích cuối" kết nối, đưa sản phẩm trực tiếp với người tiêu dùng, đồng thời là kênh tiêu thụ lớn cho sản phẩm của VISSAN, COFIDEC và nhiều doanh nghiệp nhỏ khác trong chuỗi cung ứng.

"VISSAN bảo đảm nguồn thịt và thực phẩm chế biến; COFIDEC mở lối ra quốc tế; chợ Bình Điền giữ vai trò điều tiết cung cầu; hệ thống bán lẻ Satrafoods đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Chuỗi liên kết này vừa giảm rủi ro cho từng doanh nghiệp, vừa tạo lợi thế cạnh tranh tổng thể cho SATRA. Nhờ vậy, SATRA không chỉ chủ động kiểm soát chất lượng, giá thành mà còn duy trì vị thế "bệ đỡ" cho thị trường TP HCM" – đại diện SATRA nhấn mạnh.

Nền tảng để bứt phá

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2025, SATRA ngày càng khẳng định vai trò "đầu tàu" thương mại - dịch vụ của TP HCM. Hệ sinh thái gắn kết từ sản xuất, chế biến đến phân phối giúp Tổng Công ty duy trì tăng trưởng ổn định, đồng thời tạo dư địa để bứt phá trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, sức mạnh cộng hưởng này sẽ tiếp tục là chìa khóa giúp SATRA nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thực hiện tốt các chương trình phục vụ cộng đồng. Từ đó, SATRA không chỉ giữ vững vai trò doanh nghiệp chủ lực của TP HCM mà còn tiến gần hơn mục tiêu trở thành tập đoàn thương mại - dịch vụ hàng đầu Việt Nam.

Hệ thống bán lẻ SATRA khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thay thế túi nylon bằng bao bì thân thiện môi trường. Ảnh: SATRA

Song song với đó, SATRA đang triển khai "chuyển đổi kép": số hóa và xanh hóa. Hệ thống bán lẻ thay thế túi nylon bằng bao bì thân thiện môi trường, ưu tiên trưng bày nông sản đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Halal; đồng thời, yêu cầu nhà cung cấp đáp ứng tiêu chí môi trường.

Ở lĩnh vực logistics, SATRA nâng cấp các kho bãi như Kho Bình Đường theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, đồng thời hợp tác với FPT để triển khai chuyển đổi số toàn diện. Đến năm 2030, toàn bộ hệ thống sẽ vận hành trên nền tảng số, ứng dụng dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và thích ứng nhanh với biến động thị trường.

Chợ đầu mối Bình Điền giữ vai trò điều tiết cung - cầu thực phẩm tươi sống cho toàn khu vực phía Nam. Ảnh: SATRA

"Chuyển đổi số giúp SATRA linh hoạt hơn, còn chuyển đổi xanh tạo giá trị lâu dài. Khi kết hợp cùng sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái, đây sẽ là chìa khóa để chúng tôi vươn xa".