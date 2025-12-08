SATRA tung giỏ quà Tết Bính Ngọ 2026: Đa dạng, linh hoạt theo yêu cầu

Điểm nhấn giỏ quà Tết năm nay là sự đa dạng sản phẩm, khả năng tùy chỉnh giỏ quà theo yêu cầu và đặc biệt là túi an sinh phục vụ hàng thiết yếu. Các mẫu giỏ quà hiện đang được trưng bày tại các đơn vị thuộc hệ thống bán lẻ của SATRA.

Từ giỏ quà cao cấp với rượu vang, yến sào, trà thượng hạng đến giỏ quà truyền thống gồm mứt Tết, cà phê, bánh kẹo.., hệ thống bán lẻ SATRA đều có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu biếu tặng của doanh nghiệp, cơ quan và người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mức giá dao động từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng, phù hợp nhiều đối tượng. Đặc biệt, khách hàng có thể tự chọn sản phẩm và yêu cầu đóng gói theo ý thích, tạo nên sự khác biệt chỉ có ở hệ thống bán lẻ SATRA.

Giỏ quà tết SATRA được thiết kế trang trọng, bắt mắt, có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu cần thiết. Ảnh: SATRA

Dịp này, SATRA đưa ra chính sách chiết khấu hấp dẫn dành cho đơn hàng lớn khi doanh nghiệp, cơ quan, người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống bán lẻ SATRA. Theo đó, SATRA áp dụng mức chiết khấu doanh số quy đổi thành phiếu mua hàng SATRA, tùy theo hạng mức:

- Doanh nghiệp: từ 2% cho đơn hàng 30 triệu đồng đến 5% cho đơn hàng từ 200 triệu đồng trở lên.

- Cá nhân: từ 2% cho đơn hàng 5 triệu đồng đến 4% cho đơn hàng trên 30 triệu đồng.

Không chỉ kinh doanh, SATRA còn triển khai túi an sinh với hàng thiết yếu, hàng bình ổn cũng như hàng nhãn riêng SATRA; đồng hành cùng các chương trình, hoạt động vì cộng đồng, chung tay chuẩn bị một cái Tết cổ truyền đầy đủ và ấm cúng cho mọi gia đình...

SATRA luôn đồng hành cùng các chương trình, các hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: SATRA

Các tháng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống bán lẻ SATRA cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mại nhằm mang đến nhiều sản phẩm có giá hợp lý để người tiêu dùng có điều kiện vui xuân, như nhiều mặt hàng có giá giảm đến 100% cùng các chương trình mua thêm với giá đặc biệt ưu đãi, mua 1 tặng 1, chương trình quà tặng… đi kèm.

Chương trình khuyến mãi "Tưng bừng mua sắm mùa xuân" từ 02/12 đến 15/12/2025. Ảnh: SATRA

Cụ thể: chương trình hưởng ứng Mùa mua sắm năm – Shopping Season – của Sở Công Thương TP HCM tổ chức, chương trình "Tri ân vàng – Ngàn ưu đãi" (từ 10-1 đến 25-1-2026), chương tình "Xuân gắn kết – Tết yêu thương" từ 29-1 đến 16-2-2026 (từ 11 đến 29 tháng Chạp), chương trình "Đón xuân sang – Rước tài lộc" từ 18-2 đến 1-3-2026 (từ mùng 2 đến 13 tháng Giêng Bính Ngọ 2026)…