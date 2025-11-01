Sau 2 lần sắp xếp, số lượng bệnh viện tại TP HCM sẽ thay đổi ra sao?

Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản hoàn chỉnh phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập về tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị.

Bắt đầu từ 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo Sở Y tế, sau khi hợp nhất các đơn vị sự nghiệp của TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 1-7-2025, toàn ngành có 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đến ngày 1-9-2025, sau giai đoạn sắp xếp lần hai, số lượng đơn vị giảm còn 118, gồm 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 5 trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng, 38 trung tâm y tế khu vực (gắn với 168 trạm y tế và 296 điểm y tế), cùng 15 trung tâm bảo trợ xã hội.

Các đơn vị được phân loại theo mức độ tự chủ tài chính, trong đó 7 đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và đầu tư, 45 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 48 đơn vị tự bảo đảm một phần, 17 đơn vị do ngân sách bảo đảm, cùng Viện Tim – đơn vị hợp tác với Hiệp hội Alain Carpentier (Pháp).

Các bệnh viện được sắp xếp ra sao?

Một số điều chỉnh quan trọng trong giai đoạn tới. Cụ thể: Bắt đầu từ 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ đi vào hoạt động trong tháng 10-2025, tiếp nhận chức năng điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ.

Bên cạnh đó, một số bệnh viện sẽ không thực hiện sáp nhập nhưng được giao nhiệm vụ nhận hỗ trợ toàn diện từ các đơn vị chuyên khoa. Cụ thể: Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu được Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM hỗ trợ; Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí nhận hỗ trợ từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sẽ được Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng các bệnh viện chuyên khoa khác hỗ trợ chuyên môn. Riêng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Sở Y tế đang tiến hành kiểm tra toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động, năng lực chuyên môn và công tác quản lý của bệnh viện nhằm chỉ ra các tồn tại, hạn chế, làm cơ sở để xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp và hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, TP sẽ phát triển thêm mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp chuyên sâu bao phủ các khu vực của thành phố. Cụ thể: Bệnh viện Lê Lợi (cũ, 22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu) sẽ là cơ sở 2 về sản phụ khoa do Bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương triển khai; Bệnh viện Bà Rịa (cũ, 13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa) được Bệnh viện Ung Bướu quản lý; Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi Bình Dương là cơ sở 2 do Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch triển khai; Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương sẽ phát triển cơ sở 4 do Bệnh viện Tâm thần quản lý.

Đối với các bệnh viện cấp thành phố khác sẽ tiếp tục duy trì hoạt động nhằm đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Sở Y tế đồng thời thúc đẩy xã hội hóa tại những đơn vị có đủ điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực, rà soát toàn diện các bệnh viện để xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn nhưng hiệu quả.

Sở Y tế đang tiến hành thủ tục tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải TP HCM. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện này dự kiến được sáp nhập thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và năng lực cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu.

Trạm y tế có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng

Đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội, Sở Y tế hiện quản lý 15 trung tâm, trong đó 12 trung tâm tiếp nhận từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) và 3 trung tâm từ các địa phương mới sáp nhập. Dự kiến trong quý I-2026, Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức sẽ được giải thể sau khi hoàn thành giai đoạn thí điểm, góp phần tinh gọn đầu mối và tránh chồng chéo chức năng.

Về y tế cơ sở, từ ngày 1-1-2026, TP HCM sẽ thành lập 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã, có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng. Mô hình này giúp tăng tính chủ động trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để các trung tâm y tế khu vực tập trung vào khám, chữa bệnh nội trú.

Song song đó, ngành y tế TP HCM tiếp tục cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh, hướng đến tinh gọn, hiệu quả, bền vững, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế chất lượng cao. Hiện thành phố đã có 27/60 bệnh viện công lập đạt cấp chuyên sâu và 7 bệnh viện có khoa lão khoa, vượt chỉ tiêu yêu cầu.

Dự kiến, sau khi hoàn tất sắp xếp, Sở Y tế sẽ còn 91 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (giảm 27 đơn vị so với trước), trong khi UBND TP HCM sẽ thành lập mới 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc địa phương.

Sở Y tế cũng đang xây dựng "Đề án phát triển các loại hình nhà dưỡng lão thích ứng với quá trình già hóa dân số giai đoạn 2025–2030" gồm 5 mô hình từ chăm sóc độc lập đến chăm sóc cuối đời, hướng tới hệ thống chăm sóc người cao tuổi toàn diện, kết nối y tế, xã hội, cộng đồng.





