Sức khỏe

Giá khám chữa bệnh mới nhất ở TP HCM sau khi sáp nhập

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Nghị quyết 399 có hiệu lực từ 28-8, áp dụng với cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước do TP HCM quản lý, trừ cơ sở tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên

HĐND TPHCM vừa ban hành Nghị quyết 399 quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán; giá do ngân sách nhà nước thanh toán; giá không thuộc danh mục do BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

Nghị quyết 399 có hiệu lực từ 28-8, áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước do TP HCM quản lý, trừ các cơ sở tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên

Giá khám chữa bệnh mới nhất của TP HCM sau khi sáp nhập - Ảnh 1.

Người dân sẽ không còn phải chịu sự chênh lệch về chi phí y tế do khác biệt đơn vị hành chính như trước

Theo Nghị quyết 399, từ ngày 1-7, chính quyền địa phương TP HCM mới chính thức hoạt động và sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã. Việc thống nhất giá khám chữa bệnh theo chính sách mới sẽ tác động tích cực đến người dân, nhất là đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh công bằng giữa các khu vực sau sáp nhập. Người dân sẽ không còn phải chịu sự chênh lệch về chi phí y tế do khác biệt đơn vị hành chính như trước.

Chính sách này giúp tăng tính minh bạch, nhất quán trong hệ thống y tế công lập và thuận lợi cho việc quản lý BHYT. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở y tế rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa quy trình thu - chi theo đúng quy định mới, góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng và bền vững hơn.

Theo Nghị quyết 399, TP HCM thống nhất có 10.649 dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh, giá khám bệnh, hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê (chưa bao gồm chi phí thuốc và ô xy sử dụng cho dịch vụ).

Cụ thể:

Giá khám bệnh do BHYT thanh toán từ 36.500 - 50.600 đồng, tùy tuyến.

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám chữa bệnh): 200.000 đồng (áp dụng tất cả các tuyến, trừ trạm y tế và cơ sở chưa phân hạng).

Đối với danh mục không thuộc quỹ BHYT thanh toán nhưng không phải là dịch vụ theo yêu cầu, áp dụng cho tất cả các tuyến:

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang): 160.000 đồng.

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang): 160.000 đồng.

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang): 450.000 đồng.

Đối với các dịch vụ kỹ thuật khác, ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy/ghép tế bào gốc là 928.100 đồng. Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, cao nhất là 558.600 đồng (hạng chuyên sâu). Ngày giường bệnh thấp nhất là 156.300 đồng - áp dụng cho các khoa y học dân tộc, phục hồi chức năng tại các cơ sở chưa phân hạng...

Giá khám chữa bệnh theo yêu cầu giảm mạnh

Giá khám chữa bệnh theo yêu cầu giảm mạnh

Ngoài một số dịch vụ tăng giá kịch trần theo quy định của Bộ Y tế thì nhiều dịch vụ kỹ thuật, nhất là phẫu thuật, thủ thuật ngoại khoa theo yêu cầu có điều chỉnh giảm mạnh

Giá khám chữa bệnh theo yêu cầu giảm "sốc" sau khi điều chỉnh

(NLĐO) - Ngoài giá khám bệnh, giá nhiều dịch vụ theo yêu cầu tại Bệnh viện Việt Đức đã giảm hàng chục triệu đồng so với thời điểm trước ngày 15-8

Giá khám chữa bệnh yêu cầu cao nhất 500.000 đồng, giường bệnh 4 triệu

(NLĐO) - Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập

khám chữa bệnh giá khám chữa bệnh sáp nhập BHYT theo yêu cầu
