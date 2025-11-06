Sau 2 vụ bạo lực học đường liên tiếp, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ rõ nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa để ngăn chặn các vụ bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng tại địa phương thời gian qua.

Vụ bạo lực học đường xảy ra tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa trưa 17-10 khiến 1 nam sinh Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong. Ảnh cắt từ clip

Trong văn bản, Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết bạo lực học đường đã gây tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, gây mất an ninh, an toàn cho học sinh, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc cho dư luận xã hội.

Nguyên nhân khiến cho tình trạng bạo lực xảy ra, được Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ ra do một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng ứng xử, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi, phim ảnh bạo lực dẫn đến hành vi bắt chước, lệch chuẩn… Ngoài ra, việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh có lúc chưa hiệu quả.

Để ngăn chặn bạo lực học đường tiếp tục xảy ra, Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu để UBND tỉnh Thanh Hóa đưa nội dung phòng chống bạo lực học đường vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội chứ không dừng lại ở các văn bản, chỉ thị thường niên hoặc đột xuất.

Nam sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tử vong sau nhiều ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh bất tỉnh

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường; phân công giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống khi có nguy cơ, hoặc biểu hiện sắp xảy ra bạo lực học đường.

Bạo lực học đường và những vụ việc đau lòng

Trước đó, vào trưa 17-10, tại xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa), em P.T.B.N. (SN 2009, ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) và em L.Q.H. (SN 2008, ngụ xã Lưu Vệ), cùng học tại Trường THPT Đặng Thai Mai, đã xảy ra xô xát khiến H. bị đâm tử vong.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc do trong giờ thể dục giữa N. và H. xảy ra mâu thuẫn, sau khi tan học, L.Q.H cùng L.Đ.A. (SN 2008, ngụ xã Quảng Bình) chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh P.T.B.N. Trong lúc bị đánh N. rút dao bấm mang theo người đâm H. khiến nạn nhân tử vong.

Chỉ sau 15 ngày, sáng 31-10, trong giờ ra chơi tại một phòng học của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nam sinh N.T.A.T. (SN 2010, học sinh lớp 10, ngành điện công nghiệp) đang ngồi chơi thì bị một nhóm học sinh lớp 11 vào hành hung bất tỉnh rồi bỏ đi.

Ngay khi sự việc xảy ra, thầy cô và học sinh đã nhanh chóng đưa nam sinh T. tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não, bệnh nhân được tiên lượng xấu, khó có khả năng cứu chữa, chiều 1-11, gia đình đã đưa em T. về nhà. Đến chiều 5-11, nam sinh này đã tử vong.

Nữ sinh lớp 11 tại Trường THPT Nông Cống 2 bị đánh dập đốt sống cổ, tổn thương 23% sức khỏe. Ảnh gia đình cung cấp thời điểm nữ sinh đang điều trị

Không chỉ có 2 vụ việc trên, mà từ đầu năm 2025 tới nay, đã có nhiều vụ việc bạo lực xảy ra trong lứa tuổi học sinh, để lại những hậu quả, tổn thương nghiêm trọng như vụ việc một nam sinh lớp 8 (xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) sát hại em họ 8 tuổi rồi cho vào bao tải mang đi phi tang góc vườn; hay vụ việc một nữ sinh của Trường THPT Nông Cống 2 bị nhóm 6 nữ sinh học cùng trường đánh hội đồng khiến nạn nhân dập đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23% (vụ án đã được TAND Khu vực 2 - Thanh Hóa đưa ra xét xử).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua các vụ việc bạo lực học đường cho thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những va chạm nhỏ như tranh giành, xích mích trong lúc chơi đùa, hiểu lầm trên mạng xã hội… Trong khi đó, vẫn còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.

Để phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và ngăn chặn học sinh mang theo vũ khí, hung khí, vật cấm như dao, dao bấm, côn, tuýp sắt… đến trường; đồng thời phát hiện sớm, xử lý kịp thời các mâu thuẫn giữa học sinh.

Công an tỉnh khuyến cáo, nhà trường và phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục con em; chú ý đến các mối quan hệ bạn bè, sinh hoạt ngoài giờ học. Cần rà soát, phát hiện sớm học sinh cá biệt, ham chơi, bỏ học, nghiện game, sử dụng thuốc lá điện tử hoặc chất kích thích để có biện pháp ngăn chặn.



