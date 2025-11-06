Sau 2 vụ bạo lực học đường liên tiếp, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ rõ nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sau 2 vụ bạo lực học đường liên tiếp, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ rõ nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chỉ trong vòng 15 ngày đã xảy ra liên tiếp xảy ra 2 vụ bạo lực học đường dẫn đến chết người, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chỉ đạo ngăn ngừa.

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa để ngăn chặn các vụ bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng tại địa phương thời gian qua.

Tăng cường ngăn ngừa các vụ bạo lực học đường - Ảnh 1.

Vụ bạo lực học đường xảy ra tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa trưa 17-10 khiến 1 nam sinh Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong. Ảnh cắt từ clip

Trong văn bản, Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết bạo lực học đường đã gây tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, gây mất an ninh, an toàn cho học sinh, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc cho dư luận xã hội.

Nguyên nhân khiến cho tình trạng bạo lực xảy ra, được Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ ra do một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng ứng xử, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi, phim ảnh bạo lực dẫn đến hành vi bắt chước, lệch chuẩn… Ngoài ra, việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh có lúc chưa hiệu quả.

Để ngăn chặn bạo lực học đường tiếp tục xảy ra, Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu để UBND tỉnh Thanh Hóa đưa nội dung phòng chống bạo lực học đường vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội chứ không dừng lại ở các văn bản, chỉ thị thường niên hoặc đột xuất.

Tăng cường ngăn ngừa các vụ bạo lực học đường - Ảnh 2.

Nam sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tử vong sau nhiều ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh bất tỉnh

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường; phân công giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống khi có nguy cơ, hoặc biểu hiện sắp xảy ra bạo lực học đường.

Bạo lực học đường và những vụ việc đau lòng

Trước đó, vào trưa 17-10, tại xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa), em P.T.B.N. (SN 2009, ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) và em L.Q.H. (SN 2008, ngụ xã Lưu Vệ), cùng học tại Trường THPT Đặng Thai Mai, đã xảy ra xô xát khiến H. bị đâm tử vong.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc do trong giờ thể dục giữa N. và H. xảy ra mâu thuẫn, sau khi tan học, L.Q.H cùng L.Đ.A. (SN 2008, ngụ xã Quảng Bình) chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh P.T.B.N. Trong lúc bị đánh N. rút dao bấm mang theo người đâm H. khiến nạn nhân tử vong.

Chỉ sau 15 ngày, sáng 31-10, trong giờ ra chơi tại một phòng học của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nam sinh N.T.A.T. (SN 2010, học sinh lớp 10, ngành điện công nghiệp) đang ngồi chơi thì bị một nhóm học sinh lớp 11 vào hành hung bất tỉnh rồi bỏ đi.

Ngay khi sự việc xảy ra, thầy cô và học sinh đã nhanh chóng đưa nam sinh T. tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não, bệnh nhân được tiên lượng xấu, khó có khả năng cứu chữa, chiều 1-11, gia đình đã đưa em T. về nhà. Đến chiều 5-11, nam sinh này đã tử vong.

Tăng cường ngăn ngừa các vụ bạo lực học đường - Ảnh 3.

Nữ sinh lớp 11 tại Trường THPT Nông Cống 2 bị đánh dập đốt sống cổ, tổn thương 23% sức khỏe. Ảnh gia đình cung cấp thời điểm nữ sinh đang điều trị

Không chỉ có 2 vụ việc trên, mà từ đầu năm 2025 tới nay, đã có nhiều vụ việc bạo lực xảy ra trong lứa tuổi học sinh, để lại những hậu quả, tổn thương nghiêm trọng như vụ việc một nam sinh lớp 8 (xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) sát hại em họ 8 tuổi rồi cho vào bao tải mang đi phi tang góc vườn; hay vụ việc một nữ sinh của Trường THPT Nông Cống 2 bị nhóm 6 nữ sinh học cùng trường đánh hội đồng khiến nạn nhân dập đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23% (vụ án đã được TAND Khu vực 2 - Thanh Hóa đưa ra xét xử).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua các vụ việc bạo lực học đường cho thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những va chạm nhỏ như tranh giành, xích mích trong lúc chơi đùa, hiểu lầm trên mạng xã hội… Trong khi đó, vẫn còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.

Để phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và ngăn chặn học sinh mang theo vũ khí, hung khí, vật cấm như dao, dao bấm, côn, tuýp sắt… đến trường; đồng thời phát hiện sớm, xử lý kịp thời các mâu thuẫn giữa học sinh.

Công an tỉnh khuyến cáo, nhà trường và phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục con em; chú ý đến các mối quan hệ bạn bè, sinh hoạt ngoài giờ học. Cần rà soát, phát hiện sớm học sinh cá biệt, ham chơi, bỏ học, nghiện game, sử dụng thuốc lá điện tử hoặc chất kích thích để có biện pháp ngăn chặn.


Tin liên quan

Công an TP Thủ Đức cảnh báo bạo lực học đường

Công an TP Thủ Đức cảnh báo bạo lực học đường

(NLĐO) - Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới nhưng thời gian gần đây hiện tượng này xảy ra liên tục hơn và bộc lộ tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng.

Lý giải bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng

Đặc điểm tâm lý lứa tuổi; tính hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân; bị ảnh hưởng bởi cách ứng xử giang hồ tràn lan trên mạng xã hội... khiến bạo lực học đường ngày càng tăng

Bạo lực học đường ngày càng đáng sợ

Đâm chết bạn học chỉ từ xích mích nhỏ, hung thủ có thể là học sinh hay sinh viên, thậm chí có em mới học lớp 6. Bạo lực học đường diễn ra liên tục với tính chất ngày càng nghiêm trọng

tỉnh Thanh Hóa bạo lực học đường môi trường giáo dục nam sinh đánh bạn đánh hội đồng nam sinh bị đâm tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo