Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Mới đây, Tập đoàn Yeah1, nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió". công bố sẽ không sản xuất tiếp 2 chương trình này trong năm 2025. Điều này gây ít nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ của hai chương trình truyền hình thực tế ăn khách "Anh trai" và "Chị đẹp". Thay vào đó, Yeah1 sẽ thực hiện hai chương trình mới mẻ hơn, với mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế.

Trong 2 năm qua, Yeah1 đã gặt hái được nhiều thành công với các show giải trí. Trong đó, Anh trai vượt ngàn chông gai được được nhà nước khen ngợi và tạo nên làn sóng tích cực trong thị trường giải trí Việt Nam. Chương trình cũng vừa được tôn vinh tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 do Báo Người Lao Động tổ chức với giải thưởng Chương trình trên nền tảng số, truyền hình được yêu thích nhất dành cho chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (cùng với chương trình Anh trai say hi).

Chính vì thế, quyết định ngưng sản xuất hai show thực tế "Anh trai" và "Chị đẹp" đã gây nhiều tiếc nuối cho khán giả. Tuy nhiên, bà Ngô Vân Hạnh - CEO Yeah1, khẳng định việc dừng sản xuất 2 show ăn khách không phải là dấu chấm hết mà là bước chuyển mình để theo đuổi những mục tiêu lớn hơn.

Đối tác phát triển tài năng chương trình Show It All

Trong đó, tiêu biểu nhất là 2 show thực tế sẽ được tổ chức trong năm 2025 là: Show It All và HAHA Farmer. Show It All là chương trình đào tạo, phát triển nghệ sĩ trẻ, hợp tác với các đối tác lớn như MangoTV International (về format và bản quyền), 153/Joombas Music Group 9 (vai trò là đơn vị đào tạo và phát triển âm nhạc); và với Sony Music Group (vai trò đối tác phân phối & phát hành nhạc.

Đặc biệt, nhà tài trợ Techcombank ở Anh trai vượt ngàn chông gai giờ đã chuyển sang vai trò nhà đầu tư của chương trình mới. Không dễ gì để một ngân hàng dám "mạo hiểm" đứng vai nhà đầu tư cho một chương trình giải trí. Có thể nhà đầu tư này

đã quyết định đi xa hơn để vươn tới mục tiêu "đánh xứ người" khi nhìn thấy tiềm năng hợp tác quốc tế từ những sản phẩm văn hoá mà họ đang hợp tác.

HAHA Farmer sẽ rất thú vị

HAHA Farmer: Chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông thôn, kết hợp giải trí với quảng bá văn hóa và du lịch, với mục tiêu tôn vinh sản vật và con người Việt Nam. Chương trình này đã rất thành công tại Trung Quốc, nơi có những nét tương đồng với Việt Nam về phương thức sản xuất, văn hoá và lối sống ở các vùng nông thôn. Chương trình này đã giúp cho một số vùng quê cùng các sản vật của họ trở nên nổi tiếng, đem lại lợi ích thật sự cho người nông dân.

Chính vì đã qua "thử lửa" tại Trung Quốc nên nhà sản xuất Yeah1 rất tự tin với tiềm năng thành công của chương trình này, bởi nó không chỉ đơn thuần là chương trình giải trí. Nó mang lại những giá trị thực tiễn cho sự phát triển của cộng đồng, trên nền tảng văn hoá – truyền thông.

Đại diện đối tác phát triển tài năng chương trình Show It All

Việc bắt tay với những đối tác lớn như MangoTV, Techcombank... cho thấy Yeah1 đang rất tham vọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái giải trí chuyên nghiệp, từng bước đưa nội dung giải trí Việt Nam vươn ra thế giới, góp phần hiện thực hóa quyết tâm phát triển "công nghiệp văn hóa" bền vững của Việt Nam.