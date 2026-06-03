Sau bất ổn làng cờ, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam xin nghỉ việc

Ngày 3-6, ông Nguyễn Minh Thắng có đơn xin nghỉ việc gửi đến Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam và Văn phòng Liên đoàn Cờ Việt Nam. Nội dung đơn ghi rõ, do cảm thấy mình không còn đủ sức khỏe để đảm nhận các chức vụ tại liên đoàn, vì thế, ông Thắng quyết định xin nghỉ việc kể từ ngày 3-6 và sẽ bàn giao các công việc trong thời gian sớm nhất.



Ông Nguyễn Minh Thắng (bìa trái) đảm nhiệm nhiều trọng trách ở bộ môn cờ

Ông Nguyễn Minh Thắng là người bị Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) nêu đích danh trong văn bản tới Liên đoàn Cờ Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, yêu cầu phối hợp xác minh những vấn đề liên quan đến hai khóa đào tạo giáo viên, HLV cờ vua tổ chức tại Hải Phòng (tháng 3-2026) và TP HCM (tháng 4-2026).

Ông Nguyễn Minh Thắng dẫn dắt các đội cờ Việt Nam thi đấu quốc tế

Văn bản của FIDE nêu rõ, nhiều khoản tiền học phí, lệ phí thi của các học viên được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng. Ngoài mức học phí công bố 3,5 triệu đồng/người, học viên còn bị yêu cầu nộp thêm tiền để đủ điều kiện nhận chứng chỉ FIDE nếu thi đậu. FIDE đánh giá đây là vấn đề nghiêm trọng vì khoản thu bổ sung không được thông báo rõ từ đầu và liên quan trực tiếp đến hệ thống chứng chỉ quốc tế.

Đơn xin nghỉ việc ký ngày 3-6 của ông Nguyễn Minh Thắng

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Thắng cũng là người được các VĐV nhắc tên trong việc tuyển chọn đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 thông qua nhóm chat trên mạng xã hội zalo vào ngày cuối tuần.

Sự việc khiến hai nữ kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh bị loại vì đăng ký muộn mất 3 giờ so với thời hạn được nêu ra.

Sự việc tuyển chọn không đúng quy trình trên đã gây bức xúc với không chỉ trong giới chuyên môn mà cả người hâm mộ.