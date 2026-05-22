Thể thao

Nghi vấn sai phạm tài chính, FIDE dừng cấp chứng chỉ giảng viên cờ vua tại Việt Nam

Đào Tùng

(NLĐO) - Liên đoàn Cờ vua quốc tế gửi văn bản đề nghị Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp xác minh việc đào tạo hai khóa giáo viên, HLV cờ vua tại Hải Phòng và TPHCM

Theo văn bản đề ngày 22-5 do Giám đốc Pháp lý Aleksandr Martynov ký chuyển từ Lausanne (Thụy Sĩ), FIDE đã tiếp nhận các thông tin và tài liệu ban đầu phản ánh dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức hai khóa học "FIDE School Instructor/Chess in Education" (giáo viên, huấn luyện viên cờ vua) tại Hải Phòng (từ ngày 7 đến 9-3) và tại TPHCM (từ ngày 25 đến 27-4).

Nghi vấn sai phạm tài chính, FIDE dừng cấp chứng chỉ giảng viên cờ vua tại Việt Nam - Ảnh 1.

Văn bản pháp lý FIDE gửi Liên đoàn Cờ Việt Nam ngày 22-5

FIDE cho biết các thông tin và tài liệu ban đầu cho thấy sự việc có liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Minh Thắng, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam. FIDE đặc biệt quan ngại trước phản ánh cho rằng các khoản thanh toán của học viên liên quan đến khóa học hoặc chứng chỉ FIDE có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam hoặc FIDE theo quy trình, quy định mà được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng.

Nghi vấn sai phạm tài chính, FIDE dừng cấp chứng chỉ giảng viên cờ vua tại Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Minh Thắng (bìa trái)

Ngoài ra, FIDE cũng nhận được phản ánh rằng bên cạnh mức học phí được công bố là 3,5 triệu đồng/học viên, người tham gia lớp học còn được yêu cầu nộp thêm một khoản tiền, là điều kiện để được cấp chứng chỉ FIDE.

Tổ chức này cũng cho biết một số học viên được thông báo rằng các khoản phí liên quan đã được chuyển cho FIDE và việc chậm cấp chứng chỉ chỉ xuất phát từ thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tính đến thời điểm ban hành công văn, FIDE xác nhận chưa nhận được các khoản phí chính thức tương ứng theo đúng quy trình tài chính.

Trước những thông tin trên, FIDE đã khởi động quy trình rà soát và xác minh tuân thủ chính thức đối với vụ việc, đồng thời thông báo tạm đình chỉ việc xem xét cấp chứng chỉ FIDE cho học viên của hai khóa học tại Việt Nam cho đến khi toàn bộ các vấn đề liên quan được làm rõ.

Nghi vấn sai phạm tài chính, FIDE dừng cấp chứng chỉ giảng viên cờ vua tại Việt Nam - Ảnh 3.

Poster giới thiệu lớp học tổ chức tại TP HCM trên fanpage Liên đoàn Cờ Việt Nam

FIDE nhận định, nếu những thông tin này được xác minh là đúng thì đây là vấn đề nghiêm trọng, cần làm rõ căn cứ thu tiền, người nhận tiền, tài khoản nhận tiền, việc hạch toán cũng như trách nhiệm chuyển các khoản phí chính thức cho FIDE.

FIDE cũng yêu cầu ông Nguyễn Minh Thắng giải trình bằng văn bản về thẩm quyền tổ chức các khóa học, cơ chế thu tiền từ học viên, các tài khoản nhận tiền, việc chuyển phí cho FIDE cũng như những thông tin đã cung cấp cho học viên liên quan đến việc cấp chứng chỉ.

Trong văn bản, FIDE nhấn mạnh đây chưa phải là kết luận cuối cùng về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Tuy nhiên, nếu quá trình rà soát xác định có việc thu tiền dưới danh nghĩa phí FIDE hoặc phí chứng chỉ FIDE nhưng không chuyển cho FIDE theo đúng quy định, hoặc học viên được cung cấp thông tin không chính xác, tổ chức này bảo lưu quyền chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Nghi vấn sai phạm tài chính, FIDE dừng cấp chứng chỉ giảng viên cờ vua tại Việt Nam - Ảnh 4.

FIDE sẽ tạm dừng cấp chứng chỉ cho các học viên tại Việt Nam

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Thắng khẳng định Liên đoàn Cờ Việt Nam làm đúng mọi quy trình về việc mở hai lớp đào tạo tại Hải Phòng và TPHCM. Lớp học được mở với số lượng học viên được khống chế 60 người/lớp, ngay cả yêu cầu học viên đóng thêm kinh phí để được cấp chứng chỉ tốt nghiệp cũng tuân thủ đúng quy định của FIDE.

Ông Thắng cho biết sau mỗi lớp học, FIDE sẽ gửi hóa đơn và Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ chuyển phần học phí theo quy định. Học phí lớp học ở Hải Phòng đã đến tài khoản FIDE, chờ hoàn tất thủ tục chuyển từ lớp học ở TP HCM, thậm chí, 119/120 chứng chỉ tốt nghiệp FIDE cũng đã được trao đến tay học viên.

Ông Thắng cho hay Liên đoàn Cờ Việt Nam và cá nhân ông sẽ có giải trình, cung cấp đầy đủ hồ sơ lớp học cũng như các chứng từ tài chính theo yêu cầu của FIDE.

Sau rất nhiều năm góp mặt ở đấu trường lớn nhất hành tinh, lần thứ nhì trong lịch sử, làng cờ Việt Nam có đến 4 suất tham dự World Cup cờ vua 2023.

Khuất tất quanh việc thành lập tuyển cờ vua dự Olympiad 2026: Người trong cuộc lên tiếng

(NLĐO) - Sự việc gây xôn xao dư luận làng cờ vua Việt Nam những ngày qua xoay quanh Olympiad 2026 được hé lộ phần nào bởi chính những người trong cuộc.

Cờ vua Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu tốp 30 thế giới

Trên bảng xếp hạng đầu năm 2026 của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE), cờ vua Việt Nam đứng vị trí 36 trong khi Lê Quang Liêm xếp hạng 18 bảng siêu đại kiện tướng.

