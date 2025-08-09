HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sau bữa rượu ốc, 2 nam thanh niên rủ 2 bé gái 12 và 13 tuổi thuê phòng nghỉ quan hệ tình dục

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi đi uống rượu ốc, Nủ và Do đã thuê phòng nghỉ rồi thực hiện hành vi giao cấu với 2 bé gái 12 và 13 tuổi.

Ngày 9-8, tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Giàng A Nủ (SN 2003, xã Tả Lèng) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với Giàng A Do (SN 2005, ở xã Tả Lèng) về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau bữa rượu ốc, 2 nam thanh niên rủ 2 bé gái 12 và 13 tuổi thuê phòng nghỉ quan hệ tình dục- Ảnh 1.

Giàng A Nủ và Giang A Do bị bắt để điều tra về hành vi quan hệ với 2 bé gái. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 28-10-2024, Nủ và Do rủ 2 bé gái S.T.P.G. (SN 2011) và H.T.M.S. (SN 2012) xuống phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu chơi. Sau đó các đối tượng đưa các cháu đi ăn ốc và uống rượu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, các đối tượng thuê 2 phòng nghỉ.

Tại đây, Giàng A Nủ đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.T.M.S., còn Giàng A Do đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu S.T.P.G. (thời điểm đó cháu S.T.P.G. 13 tuổi; còn cháu H.T.M.S. 12 tuổi).

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

